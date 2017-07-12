قوة مكافحة الإرهاب في عدن تقول أنها بدأت عملية أمنية (واسعة)
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قالت قيادة قوة مكافحة الإرهاب في عدن أنها بدأت يوم أمس حملة أمنية موسعة لمطاردة عناصر وصفتها بالمسلحة وملاحقة من يحرضون على زعزعة الأمن في المدينة .
وقالت قيادة القوة في بلاغ صحفي قصير صادر عنها وتلقته صحيفة "عدن الغد" ان قواتها بدأت انتشارا امنيا على طول طريق واصلة بين مديرية المنصورة والبريقة بعدن .
وقال البلاغ :"تنتشر عدة وحدات من قواتنا في فريق مكافحة الإرهاب - أمن العاصمة عدن في عدة نقاط ابتداء من يوم أمس , بين مديرية المنصورة والبريقة لتقوم بعمليات تمشيط واسعة ومهامات خاصة لاي تجمعات مسلحة و ملاحقة المحرضين لزعزعة الأمن.
وأضاف البلاغ :"
1- يرجى مساعدة قواتنا الأمنية بتجنب المظاهر المسلحة .
2- عدم التجمعات التخريبية الخارجة عن القانون المحرضة ضد الأمن .
3- التبليغ عن اي تحرك او تجمع عناصر تخريبية عبر أرقامنا التالية :
اتصال أرضي 02/204774 واتس 715180000.
قيادة عمليات فريق مكافحة الإرهاب - أمن العاصمة عدن
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