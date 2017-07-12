قوة مكافحة الإرهاب في عدن تقول أنها بدأت عملية أمنية (واسعة)

قالت قيادة قوة مكافحة الإرهاب في عدن أنها بدأت يوم أمس حملة أمنية موسعة لمطاردة عناصر وصفتها بالمسلحة وملاحقة من يحرضون على زعزعة الأمن في المدينة .

وقالت قيادة القوة في بلاغ صحفي قصير صادر عنها وتلقته صحيفة "عدن الغد" ان قواتها بدأت انتشارا امنيا على طول طريق واصلة بين مديرية المنصورة والبريقة بعدن .

وقال البلاغ :"تنتشر عدة وحدات من قواتنا في فريق مكافحة الإرهاب - أمن العاصمة عدن في عدة نقاط ابتداء من يوم أمس , بين مديرية المنصورة والبريقة لتقوم بعمليات تمشيط واسعة ومهامات خاصة لاي تجمعات مسلحة و ملاحقة المحرضين لزعزعة الأمن.

وأضاف البلاغ :"

1- يرجى مساعدة قواتنا الأمنية بتجنب المظاهر المسلحة .

2- عدم التجمعات التخريبية الخارجة عن القانون المحرضة ضد الأمن .

3- التبليغ عن اي تحرك او تجمع عناصر تخريبية عبر أرقامنا التالية :

اتصال أرضي 02/204774 واتس 715180000.

قيادة عمليات فريق مكافحة الإرهاب - أمن العاصمة عدن

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