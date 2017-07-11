الطواف حول "عدن" :رسائل بن دغر المبطنة للمجلس الانتقالي الجنوبي
جال بن دغر لاحقا بالطريق البحري وتفقد مستوى الانجاز في الطريق الذي توقف العمل فيه منذ اكثر من عامين .
الثلاثاء 11 يوليو 2017 08:14 مساءً
عدن ((عدن الغد) خاص:
عدن ((عدن الغد) خاص:
طاف رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر يوم الثلاثاء بمدينة عدن فيما يعتقد انها زيارات هدفها توجيه رسائل سياسية وذلك بعد عدة ايام من مؤتمر صحفي اقامه المجلس الانتقالي الجنوبي وهدد فيه بادارة المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية .
ويوم الثلاثاء قام بن دغر بزيارة الى حي التواهي حيث تتواجد غالبية قيادات المجلس الانتقالي وذلك في اول زيارة لمسئول من الحكومة الشرعية لهذه المنطقة منذ اشهر .
وجال بن دغر لاحقا بالطريق البحري وتفقد مستوى الانجاز في الطريق الذي توقف العمل فيه منذ اكثر من عامين .
واعلن المجلس الانتقالي الجنوبي امس الاول استعداده لادارة مناطق جنوب اليمن في حال فشل الحكومة الشرعية اليمنية التي يقودها بن "دغر".
ويرى مراقبون ان تحركات بن دغر الاخيرة في عدن تأتي ردا على تصريحات المجلس الانتقالي الجنوبي .
تعليقات القراء
267061
[1] بيعو هند يااعدن الغد
الثلاثاء 11 يوليو 2017
عباس | موزنبيق
مروحو بيعو هند موسم دي الاياام
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