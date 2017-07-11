MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 11 يوليو 2017 08:19 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير بحضور محافظ لحج حملة لتنظيم حركة سير المركبات بشوارع لحج ( مصور)
أخبار وتقارير

بحضور محافظ لحج حملة لتنظيم حركة سير المركبات بشوارع لحج ( مصور)

صورة من تدشين الحملة
الثلاثاء 11 يوليو 2017 08:08 مساءً
الحوطة ((عدن الغد)) خاص

دشن الدكتور ناصر الخبجي محافظ محافظة لحج يوم الثلاثاء بحضور قيادة شرطة السير بالمحافظة حملة لتنظيم حركة السير في العاصمة الحوطة بهدف التخفيف من شدة زحمة السير في الشوارع الرئيسية.

وخلال التدشين اشاد الخبجي بالجهود الذي يبذلها رجال المرور في الشوارع والطرقات العامة وتنظيم حركة سير السيارات لضمان عدم ارتكاب المخالفات المرورية وهو دور ايجابي يدعم الحياة المدنية المعروفة في محافظة لحج اذ يعتبر رجل المرور شخصية عظيمة لما لها من دور كبير في تجنيب المجتمع كوراث وحوادث كبيرة ولهذا فان على الجميع  التعاون معه واحترامة نظير الجهد الذي يبذله يوميا تحت اشعه الشمس المحرقة

 

واشار العقيد قحطان احمد علي مدير عام شرطة السير بالمحافظة ان الحملة تاتي في اطار تعزيز الوعي لدى سائقي المركبات في الشوارع الرئيسية الداخلية لمدينه الحوطة وكذا على الخطوط السريعه وحث السائقين على تبنى القواعد المروريه الضامنه لسلامة انفسهم اولا ومركباتهم ثانيا

 

ودعا قائد شرطة السير كل المواطنين للاسراع في ترسيم سياراتهم بشكل تطوعي والاستفادة من الفرصة الممنوحة لهم وكذا المبالغ الرمزية جراء ترسيم سياراتهم خلال الايام القليلة القادمة .

 

منوها اننا  سنعمل على تنفيذ حملات للتاكد من سلامة الوثائق ومعرفة المتخلفين واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة الكفيلة بتصحيح الاجراءات المرورية في الشوارع الداخلية والخطوط السريعه .

 

مضيفا ان ادارة شرطة السير تعاني من بعض الامكانيات التي تنمع تادية عملها بالشكل المطلوب ولكن وبالرغم من هذا فاننا نعمل بامكانيات بسيطة وبجهد ذاتي ايمانا بالعمل الوطني الذي يتطلب تكاتف الجميع حبا في خدمة هذا الوطن ونرجوا من الجهات الداعمة الى تقديم الدعم لتمكين رجال شرطة السير من ممارسة اعمالهم بصورة افضل مما  هو علية اليوم

 


المزيد في أخبار وتقارير
الطواف حول "عدن" :رسائل بن دغر المبطنة للمجلس الانتقالي الجنوبي
طاف رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر يوم الثلاثاء بمدينة عدن فيما يعتقد انها زيارات هدفها توجيه رسائل سياسية وذلك بعد عدة ايام من مؤتمر صحفي اقامه المجلس
بحضور محافظ لحج حملة لتنظيم حركة سير المركبات بشوارع لحج ( مصور)
دشن الدكتور ناصر الخبجي محافظ محافظة لحج يوم الثلاثاء بحضور قيادة شرطة السير بالمحافظة حملة لتنظيم حركة السير في العاصمة الحوطة بهدف التخفيف من شدة زحمة السير في
صالح يعلق على تسريبات عودة نجله إلى السلطة في اليمن
نفى الرئيس اليمني السابق " علي عبدالله صالح " تسريبات عن لقاءات جمعت نجله "أحمد" في الإمارات مع مسؤولين في دول التحالف العربي. ووفق مصدر مسؤول في مكتب "صالح" نشره موقع




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
قيادي بالحراك الجنوبي يكشف عن عرض قدم للسعودية مقابل استقلال الجنوب
كهرباء عدن: هذه حقيقة الطاقة المؤجرة والجهة التي تستهدف المؤسسة
الجنس الفموي ينشر بكتيريا لا يمكن وقفها
مسؤولون بشركة النفط :انفراج وشيك لأزمة المشتقات النفطية بعدن
الذهب ينخفض لأقل مستوى في نحو 4 أشهر
مقالات الرأي
يظهر أن الطبع يغلب على التطبع فالذي اعتاد الشرذمة والتفريخ والاستقطاب بكل أشكاله المادية والمعنوية لن
كتب ابي واستاذي الاستاذ نجيب اليابلي يوم السبت 10يوليو الجاري في الغراء عدن الغد مقالا بعنوان : ( اقول لاهلي في
يقول تشي جيفارا، أؤمن بأن النضال هو الحل الوحيد لأولئك الناس الذين يقاتلون لتحرير أنفسهم. فالنضال الحقيقي
هكذا تقول المراحل الماضية ويجب ان يكون الفهم متكامل حول مايدور في كوليس المجلس الانتقالي من مداولات وحوارات
نعم يتعاركون من أجل مصالح ونفوذ خاصة ، وشخصية ، ومع الأسف لا ينتبهون في غفلة (غرورهم) ، أنهم يسحبون الوطن نحو
استفاد شعب اليمن (الشمال) من نتائج الحرب بكل منظومته السياسية والعسكرية والقبلية والتجارية والشعبية ونهب
لم نطلب شيئا كثيرا لمعيشتنا كمواطنين في هذا البلد، وكآدميين كتب الله (مالك الملك كله) أن نعيش، ونعيش كما أراد
   أستغرب جدا من أولئك المطبلين والفرحين  لعزل هؤلاء المحافظين ، البعض أعتبر عزل بن بريك إنتصارا
في الظروف الصعبة والمعقدة وفي حالات البلاء والمصائب والكوارث سوى كانت طبيعية او من صنع البشر في مثل هذه
مستقبلك في البلاد يتوقف على وجود أحد أبناء منطقتك أو قبيلتك في منصب رسمي , حينها فقط يمكن أن يكون لوجودك و
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك ..ياطه..الزفاف
تهانينا .. آل المحوري
وفيات
رئيس "مؤتمر حضرموت الجامع" يعزي الشيخ "محمد بن الكمام الصيعري" في وفاة ابنه "عبدالله"
البقاء لله
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017