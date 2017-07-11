دشن الدكتور ناصر الخبجي محافظ محافظة لحج يوم الثلاثاء بحضور قيادة شرطة السير بالمحافظة حملة لتنظيم حركة السير في العاصمة الحوطة بهدف التخفيف من شدة زحمة السير في الشوارع الرئيسية.

وخلال التدشين اشاد الخبجي بالجهود الذي يبذلها رجال المرور في الشوارع والطرقات العامة وتنظيم حركة سير السيارات لضمان عدم ارتكاب المخالفات المرورية وهو دور ايجابي يدعم الحياة المدنية المعروفة في محافظة لحج اذ يعتبر رجل المرور شخصية عظيمة لما لها من دور كبير في تجنيب المجتمع كوراث وحوادث كبيرة ولهذا فان على الجميع التعاون معه واحترامة نظير الجهد الذي يبذله يوميا تحت اشعه الشمس المحرقة

واشار العقيد قحطان احمد علي مدير عام شرطة السير بالمحافظة ان الحملة تاتي في اطار تعزيز الوعي لدى سائقي المركبات في الشوارع الرئيسية الداخلية لمدينه الحوطة وكذا على الخطوط السريعه وحث السائقين على تبنى القواعد المروريه الضامنه لسلامة انفسهم اولا ومركباتهم ثانيا

ودعا قائد شرطة السير كل المواطنين للاسراع في ترسيم سياراتهم بشكل تطوعي والاستفادة من الفرصة الممنوحة لهم وكذا المبالغ الرمزية جراء ترسيم سياراتهم خلال الايام القليلة القادمة .

منوها اننا سنعمل على تنفيذ حملات للتاكد من سلامة الوثائق ومعرفة المتخلفين واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة الكفيلة بتصحيح الاجراءات المرورية في الشوارع الداخلية والخطوط السريعه .

مضيفا ان ادارة شرطة السير تعاني من بعض الامكانيات التي تنمع تادية عملها بالشكل المطلوب ولكن وبالرغم من هذا فاننا نعمل بامكانيات بسيطة وبجهد ذاتي ايمانا بالعمل الوطني الذي يتطلب تكاتف الجميع حبا في خدمة هذا الوطن ونرجوا من الجهات الداعمة الى تقديم الدعم لتمكين رجال شرطة السير من ممارسة اعمالهم بصورة افضل مما هو علية اليوم

المزيد في أخبار وتقارير الطواف حول "عدن" :رسائل بن دغر المبطنة للمجلس الانتقالي الجنوبي طاف رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر يوم الثلاثاء بمدينة عدن فيما يعتقد انها زيارات هدفها توجيه رسائل سياسية وذلك بعد عدة ايام من مؤتمر صحفي اقامه المجلس بحضور محافظ لحج حملة لتنظيم حركة سير المركبات بشوارع لحج ( مصور) دشن الدكتور ناصر الخبجي محافظ محافظة لحج يوم الثلاثاء بحضور قيادة شرطة السير بالمحافظة حملة لتنظيم حركة السير في العاصمة الحوطة بهدف التخفيف من شدة زحمة السير في صالح يعلق على تسريبات عودة نجله إلى السلطة في اليمن نفى الرئيس اليمني السابق " علي عبدالله صالح " تسريبات عن لقاءات جمعت نجله "أحمد" في الإمارات مع مسؤولين في دول التحالف العربي. ووفق مصدر مسؤول في مكتب "صالح" نشره موقع