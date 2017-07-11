بن دغر يكشف موعد صرف مرتبات مارس وابريل لمنتسبي الجيش الوطني
الثلاثاء 11 يوليو 2017 04:51 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
كشف رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن موعد صرف مرتبات منتسبي الجيش الوطني.
وقال بن دغر في إجتماع عقد بكبار قادة الجيش الوطني بمقر عمليات وزارة الدفاع بالعاصمة عدن أن الحكومة تعد نفسها لصرف مرتبات شهري مارس وأبريل في الأيام القادمة.
ونبه رئيس الوزراء إلى أن اللعب بمرتبات الجنود والخصومات المخالفة للقانون لا يمكن أن تمضي دون عقاب، عاجل أو آجل.
وأكد د. بن دغر أن الحكومة تمكنت من وضع أسس جديدة لصرف مرتبات الجيش والأمن.
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