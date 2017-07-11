كشف رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن موعد صرف مرتبات منتسبي الجيش الوطني.

وقال بن دغر في إجتماع عقد بكبار قادة الجيش الوطني بمقر عمليات وزارة الدفاع بالعاصمة عدن أن الحكومة تعد نفسها لصرف مرتبات شهري مارس وأبريل في الأيام القادمة.

ونبه رئيس الوزراء إلى أن اللعب بمرتبات الجنود والخصومات المخالفة للقانون لا يمكن أن تمضي دون عقاب، عاجل أو آجل.

وأكد د. بن دغر أن الحكومة تمكنت من وضع أسس جديدة لصرف مرتبات الجيش والأمن.



المزيد في أخبار وتقارير بن دغر يكشف موعد صرف مرتبات مارس وابريل لمنتسبي الجيش الوطني كشف رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن موعد صرف مرتبات منتسبي الجيش الوطني. وقال بن دغر في إجتماع عقد بكبار قادة الجيش الوطني بمقر عمليات وزارة الدفاع الجنة المشكلة للتحقيق بقطع المولدات المغشوشة بكهرباء لحج تسلم تقريرها للمحافظ الخبجي (نسخة اضافية) اوضح وكيل محافظة لحج الاخ وضاح الحالمي رئيس اللجنة المكلفة من قبل محافظ المحافظة للتحقيق في قطع الغيار المغشوشة للمولدات في محطتي عباس وبئر ناصر ان بن دغر يزور مقر عمليات وزارة الدفاع بالعاصمة عدن تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر صباح هذا اليوم مقر عمليات وزارة الدفاع في القصر الجمهوري في مديرية التواهي بالعاصمة عدن وكان في استقباله فور وصولة