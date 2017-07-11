مدير مكتب الرئيس هادي يوضح حقيقة مزاعم عودة أحمد علي صالح للحكم
الدكتور عبدالله العليمي
الثلاثاء 11 يوليو 2017 02:03 مساءً
(عدن الغد) خاص:
(عدن الغد) خاص:
أوضح مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي حقيقة المزاعم الإعلامية التي تحدث عن عودة عائلة الرئيس اليمني المخلوع علي صالح لحكم اليمن مرة أخرى.
وبين الدكتور عبدالله العليمي في تغريدة له الترويجات الإعلامية التي أشارت إلى عودة السفير أحمد علي صالح سفير اليمن في دولة الإمارات والذي يقعد حالياً تحت الإقامة الجبرية، حيث أشار أنها تسريبات من صنع الانقلابيين ناجمة عن أزمة داخلية كبيرة يعيشون فيها .
وأشار الدكتور العليمي إلى أن مزاعم عودة نجل المخلوع للحكم في اليمن جاءت عن أوهام وتسريبات تعكس النفسيات المتأزمة التي يطلقها الانقلابيين جراء فشلهم وتعرضهم لهزائم كبيرة.
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