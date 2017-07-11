أوضح مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي حقيقة المزاعم الإعلامية التي تحدث عن عودة عائلة الرئيس اليمني المخلوع علي صالح لحكم اليمن مرة أخرى.

وبين الدكتور عبدالله العليمي في تغريدة له الترويجات الإعلامية التي أشارت إلى عودة السفير أحمد علي صالح سفير اليمن في دولة الإمارات والذي يقعد حالياً تحت الإقامة الجبرية، حيث أشار أنها تسريبات من صنع الانقلابيين ناجمة عن أزمة داخلية كبيرة يعيشون فيها .

وأشار الدكتور العليمي إلى أن مزاعم عودة نجل المخلوع للحكم في اليمن جاءت عن أوهام وتسريبات تعكس النفسيات المتأزمة التي يطلقها الانقلابيين جراء فشلهم وتعرضهم لهزائم كبيرة.

المزيد في أخبار وتقارير تحسن ملحوظ في مستوى الكهرباء بعدن والضالع شهدت محافظات عدن والضالع تحسنا ملحوظا بخدمة الكهرباء منذ يوم امس الاثنين . وذكر سكان محليون في مديريات محافظة عدن وكذا محافظة الضالع ان خدمة الكهرباء قد تحسنت مدير مكتب الرئيس هادي يوضح حقيقة مزاعم عودة أحمد علي صالح للحكم أوضح مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي حقيقة المزاعم الإعلامية التي تحدث عن عودة عائلة الرئيس اليمني المخلوع علي صالح لحكم اليمن مرة أخرى. وبين الدكتور عبدالله وزير الدفاع الأمريكي: إيران نقلت صواريخ بالستية للحوثيين قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن إيران نقلت صواريخ بالستية إلى الحوثيين، وهي الصواريخ التي يتم إطلاقها على الأراضي السعودية. وأضاف خلال لقاء أجراه مع