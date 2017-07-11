وزير الدفاع الأمريكي: إيران نقلت صواريخ بالستية للحوثيين

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن إيران نقلت صواريخ بالستية إلى الحوثيين، وهي الصواريخ التي يتم إطلاقها على الأراضي السعودية.

وأضاف خلال لقاء أجراه مع مجلة “The Islander” الأمريكية، أن إيران “هي السبب الوحيد وراء إبقاء بشار الأسد على رأس السلطة في سوريا”.

واعتبر أن “تغيير النظام في سوريا سيكون ضروريًا قبل أن تتمكن الولايات المتحدة وإيران من إقامة علاقات إيجابية كبيرة”.

ونوه إلى أن “الشعب الإيراني ليس هو المشكلة”، مؤكدًا “أن النظام الذي يرسل العملاء لقتل السفراء في باكستان أو في واشنطن، وأنه النظام الذي يوفر صواريخ لحزب الله اللبناني أو الحوثيين في اليمن”.

وأشار إلى أن “أي تقارب محتمل مع إيران سيكون صعبًا لأنها ليست ديمقراطية، فالمرشد الأعلى علي خامنئي هو الذي يقرر من سيخوض الانتخابات، وهذه ليست ديمقراطية”.

ووصف ماتيس النظام الإيراني بأنه “أكبر مشكلة”، قائلًا إن “الجميع في الشرق الأوسط قالوا له إن إيران لا تزال مشكلة كبيرة”.

وشدد على أن “التأثير الخبيث لإيران ساعد على إبقاء دكتاتور سوريا بشار الأسد في السلطة، ما أدى إلى تصعيد الصراع في اليمن من خلال توفير الصواريخ البالستية للمتمردين الحوثيين”.

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