مسافرون عالقون في الخرطوم يشكون تأخر عودتهم من قبل طيران السعيدة
الثلاثاء 11 يوليو 2017 01:35 مساءً
الخرطوم(عدن الغد)خاص:
الخرطوم(عدن الغد)خاص:
قال مسافرون يمنيون عالقون في مطار العاصمة السودانية الخرطوم،
اليوم الأثنين، أنهم يعانوا الأمرين بعدما تأخرت وأُلغت حجوزاتهم أكثر من مرة من قبل شركة طيران السعيدة.
وأبدى المسافرون غضبًا شديدًا جراء حالة التأجيل، لحجوزتاهم بشكل متكرر حيث قاموا بالحجز أكثر من مرة،غير أنهم لم يعودوا قادرين على الحجز مجددًا، توازيًا مع ظروفهم المادية الصعبة.
وقال المسافرون العالقون،أنهم وجهوا مناشدات لرئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراءً ومعالي وزير النقل والهيئة العامة للطيران المدني حول التسيب والاهمال للمسافرين العالقين في جمهوريه السودان.
تعليقات القراء
266968
[1] فاقد الشي لايعطي
الثلاثاء 11 يوليو 2017
بوعلي | الرياض
مادام الدنبوع مغترب وبن دغر مغترب وزبانيتهم في حكومة المشرعه مغتربين شي طبيعي أن المواطن ......... الله يعينه
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