قال مسافرون يمنيون عالقون في مطار العاصمة السودانية الخرطوم،

اليوم الأثنين، أنهم يعانوا الأمرين بعدما تأخرت وأُلغت حجوزاتهم أكثر من مرة من قبل شركة طيران السعيدة.

وأبدى المسافرون غضبًا شديدًا جراء حالة التأجيل، لحجوزتاهم بشكل متكرر حيث قاموا بالحجز أكثر من مرة،غير أنهم لم يعودوا قادرين على الحجز مجددًا، توازيًا مع ظروفهم المادية الصعبة.

وقال المسافرون العالقون،أنهم وجهوا مناشدات لرئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراءً ومعالي وزير النقل والهيئة العامة للطيران المدني حول التسيب والاهمال للمسافرين العالقين في جمهوريه السودان.

المزيد في أخبار وتقارير مدير مكتب الرئيس هادي يوضح حقيقة مزاعم عودة أحمد علي صالح للحكم أوضح مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي حقيقة المزاعم الإعلامية التي تحدث عن عودة عائلة الرئيس اليمني المخلوع علي صالح لحكم اليمن مرة أخرى. وبين الدكتور عبدالله وزير الدفاع الأمريكي: إيران نقلت صواريخ بالستية للحوثيين قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن إيران نقلت صواريخ بالستية إلى الحوثيين، وهي الصواريخ التي يتم إطلاقها على الأراضي السعودية. وأضاف خلال لقاء أجراه مع مسافرون عالقون في الخرطوم يشكون تأخر عودتهم من قبل طيران السعيدة قال مسافرون يمنيون عالقون في مطار العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأثنين، أنهم يعانوا الأمرين بعدما تأخرت وأُلغت حجوزاتهم أكثر من مرة من قبل شركة طيران

تعليقات القراء



