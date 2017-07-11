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تفاصيل مقتل عنصر من الحماية الرئاسية بإطلاق نار أمام بوابة قصر (معاشيق)

الجندي القتيل
الثلاثاء 11 يوليو 2017 12:55 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قالت مصادر عاملة في الحماية الرئاسية بعدن ان عنصرا من الحماية قتل فجر يوم الاثنين اثر واقعة إطلاق نار وقعت أمام القصر الرئاسي بمعاشيق.

وبحسب المصادر لـ"عدن الغد" ان الجندي بالليل صالح القطيبي قتل برصاص جنود يتولون حراسة القصر.

وقالت مصادر في الحماية الرئاسية ان الجندي القتيل كان مصاب بحالة نفسيه وكان قد غادر مقر عمله قبل أيام قبل ان يعود خلال ساعة متأخرة من الليل.

وأوضح المصدر إلى ان الجندي عاد في ساعة متأخرة من الليل سيرا على الاقدام صوب النقطة الأمنية المكلفة بحماية القصر موضحا انه تمت المنداة عليه للتوقف لكنه لم يتوقف الأمر الذي تسبب بإطلاق النار عليه وقتله.

ولم يتسنى لعدن الغد الحصول على رواية مقابلة من اسرة القتيل للتأكد فيما إذا كانت قصة المصدر في الحماية الرئاسية صحيحة ام لا.

 


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