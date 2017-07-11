سياسي جنوبي: الجنوب وطن وشعب وأمة لها تاريخها الذي يسبق تاريخ دول كثيرة
عدن (عدن الغد) خاص:
قال السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن الجنوب وطن وشعب وامة لها تاريخها الذي يسبق تاريخ دول كثيرة وليس تابعا لأحد.
وقال السعدي (نؤكد للقاصي والداني للخارج والداخل بأننا وطنا وشعبا وامة لها تاريخها الذي يسبق تاريخ دويلات النخاسة بالاف السنين ولسنا معسكرا وكتائبا قتالية اجيره نذرت نفسها للقتال لصالح مشاريع لاناقة لها فيها ولابعير!).
وأضاف (ان الذين يستغلون وضع الجنوب اليوم ويحكمون على سواعده قيود التبعية والخضوع لأطراف تقود مشاريع مشبوهة ضد الأمة وقضاياها المصيرية سيكونون هدفا لاحرار الجنوب اليوم أو غدا ولن يفلتوا من عقاب الشعب وستاتي اللحظة التي يتساءل فيها الآباء والأمهات عن فلذات اكبادهم التي تذبح على مذابح مشاريع غامضه وغير واضحه!).
وأكد السياسي الجنوبي عبدالكريم السعدي إن الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات بيد الغير وان يتحولوا إلى مقاولين لمشاريع يصب ريعها خارج حدود الجنوب هم قلة تاهت عن طريق الحق واختارت طريق الشيطان أما لحب الدنيا وشهواتها أو استسلاما منهم لواقع اسس على الباطل وعلى طغيان القوة وجبروت الظلم!).
وأشار السعدي الى ان الجنوب الذي قهر بريطانيا واذل قوى الشر في اليمن لن يستمر ضعيفا أبد الدهر وسيرفع رأسه قريبا حال تخلصه من بعض العصاة من أبناءه الذين سقطوا واسقطوا معهم هامة هذا الوطن الشامخ في وحل التبعية والانجرار خلف دعوات لن يكون فيها هؤلاء سوى أدوات لجهات تمنيهم وتعدهم بعرش هذا الوطن غدا وماتعدهم تلك الجهات إلا غرورا!).
وأكد السعدي أن شمس الجنوب ستشرق من مفارق نسائه ومن بنادق رجاله ومن مآذن جوامعه وسيكون يوم الفصل قريبا.
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