يسود انقسام صارخ شمالي البلاد بعدما تسربت انباء على نطاق واسع زعمت فيه دورية مخابراتية فرنسية ان هناك مخطط اماراتي سعودي للاطاحة بالرئيس منصور هادي والدلف بنجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ليكون بديلا للاول في شمال اليمن.

ويعتقد موالون للحوثي ان الخطوة تاتي لسحب البساط من تحت الجماعة التي تقدم نفسها الطرف الاقوى في التحالف الذي بدا في 21 سبتمبر من العام 2014 ومن حينها تخوض قتالا داميا مع القوات الحكومية المدعومة من التحالف الذي تقوده الرياض.

ويرى مراقبون ان هذه الخطوة قد تضع الجماعة في موقف محرج بعدما بدا ان هناك تفاهمات مباشرة بين الرياض وابوظبي مع حزب الرئيس السابق مع حالة عدم القبول التي تبديها الاخيرتان تجاه الجماعة المسلحة.

.ويقف اخرون موالون لصالح مع هذه الشائعات محاولين تقديم قائد الحرس الجمهوري كرجل المرحلة القادمة،لكن طرف ثالث لا يرحب بهذه الخطوة مؤكدين ضرورة الدلف بفريق جديد للحكم شمالا.

المزيد في أخبار وتقارير سياسي جنوبي: الجنوب وطن وشعب وأمة لها تاريخها الذي يسبق تاريخ دول كثيرة قال السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن الجنوب وطن وشعب وامة لها تاريخها الذي يسبق تاريخ دول كثيرة وليس تابعا لأحد. وقال السعدي (نؤكد للقاصي والداني للخارج انقسام صارخ شمالا بالتوازي مع مانشرته دورية فرنسية حول الدلف بنجل صالح رئيسا يسود انقسام صارخ شمالي البلاد بعدما تسربت انباء على نطاق واسع زعمت فيه دورية مخابراتية فرنسية ان هناك مخطط اماراتي سعودي للاطاحة بالرئيس منصور هادي والدلف بنجل المديرة التنفيذية لمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين تلتقي بمشرفي طلاب المؤسسة بالجامعات المصرية التقت المديرة التنفيذية لمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الأستاذة سولاف عبود الحنشي بالمشرف السابق لطلاب المؤسسة المبتعثين الى جمهورية مصر العربية وطلاب

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