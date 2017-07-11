لاصحة للأنباء التي تحدثت عن إقالة مدير امن لحج

لم نطلب شيئا كثيرا لمعيشتنا كمواطنين في هذا البلد، وكآدميين كتب الله (مالك الملك كله) أن نعيش، ونعيش كما أراد
أستغرب جدا من أولئك المطبلين والفرحين لعزل هؤلاء المحافظين ، البعض أعتبر عزل بن بريك إنتصارا
في الظروف الصعبة والمعقدة وفي حالات البلاء والمصائب والكوارث سوى كانت طبيعية او من صنع البشر في مثل هذه
مستقبلك في البلاد يتوقف على وجود أحد أبناء منطقتك أو قبيلتك في منصب رسمي , حينها فقط يمكن أن يكون لوجودك و
في عام 1994م افتى الديلمي فتواه المعروفة بتكفير الجنوبيين واباح دمائهم واموالهم وعلى اثر ذلك قام جيش يأجوج
مناخ جنوبنا العربي بشكل عام هو حار صيفاً ومعتدل شتاءً. كما يسود المناطق الساحلية منه صيف شديد الحرارة مع
(( منذ أول الحرب وأنا حريص على مسمى شعبية للمقاومة والبعد بها عن أي منأى سياسي يجير لصالح تيار أو توجه معين ،
توطئة لابد منها : ( ليس بالضرورة أن يعبر المقال عن وجهة نظري وموقفي من المجلس .ولكني كتبته بقلم الصحفي
نحن الآن قد اجتزنا النصف الأول من العام 2017م وعلينا أن نشمر عن سواعدنا بإعداد مفصل كرونولوجي أمام منعطفات
حتى 2014 كان لنا بلد يأتي العالم إلينا ونذهب إليه. كانت مطاراتنا تعج بشركات الطيران العالمية. وكانت موانئنا
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