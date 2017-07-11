نقاش بين عسكر موالون لهادي وآخرين لمدير امن عدن ينتهي بإطلاق نار وسقوط جرحى

صورة لاحد المصابين في اطلاق النار يوم امس

انتهى نقاش بين عسكريين من قوات الحماية الرئاسية ومنتسبة لإدارة امن عدن يوم الاثنين إلى واقعة إطلاق نار خلفت جرحى .

وبدأت القصة حينما انطلقت حافلة صغيرة من حي الشيخ عثمان في طريقها إلى حي المعلا بعدن على متنها عسكريون من اللواء الرابع حماية رئاسية الموالي للرئيس هادي وعسكرية منتسبة لإدارة امن عدن .

وقال مواطنون كانوا على متن الحافلة ان نقاش بين العسكريين من قوات الحماية الرئاسية والعسكرية المنتسبة لإدارة امن عدن تطور من نقاش عادي إلى تبادل للسباب والشتائم بين الطرفين على خلفية موالاة كل طرف لهادي ومدير امن عدن شلال علي شايع .

وبحسب رواية قدمتها قيادة لواء الرابع حماية رئاسية فقد اعترض مسلحون من إدارة امن عدن طريق الحافلة عقب نزول العسكرية المنتسبة لإدارة الأمن منها بخور مكسر واطلقوا النار عليها .

ولاتعزز صحيفة "عدن الغد" هذه الرواية ولاتنفيها لكنها تنقلها نقلا عن البيان الصادر عن اللواء الرابع حماية رئاسية.

وقالت مصادر طبية بمستشفى الجمهورية التعليمي بعدن ان شخصين كانا على متن الحافلة وصلا إلى المشفى عقب اصابتهما بجراح بسبب واقعة إطلاق النار هذه .

ولم تصدر إدارة امن عدن توضيحا حول هذه الواقعة حتى اللحظة .

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