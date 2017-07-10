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امين عام مجلس الوزراء يزور المنطقة الحرة بعدن ويطلع على سير نشاطاتها الاستثمارية

صورة من الزيارة "عدن الغد"
الاثنين 10 يوليو 2017 07:31 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

 قام صباح اليوم الاثنين   الأمين العام لمجلس الوزراء الأخ حسين منصور سعيد  بزيارة تفقدية للمنطقة الحرة عدن والذي كان في استقباله رئيس المنطقة الحرة عدن الأخ حسن الحيد.

وفي أثناء هذه الزيارة عقد اجتماعا تم فيه اطلاع الأخ امين عام الرئاسة على مختلف أنشطة المنطقة الحرة، والوقوف على أبرز المعوقات التي تعترض سير بعض المشاريع الاستثمارية.الذي وعد الأخ امين العام مجلس الوزراء بوضع الحلول الأزمة لها.

هذا وقد أعقب الاجتماع قيام الأمين العام يرافق رئيس المنطقة الحرة وعدد من مدراء عموم المنطقة الحرة بجولة استطلاعية إلى مختلف إدارات المنطقة واستمع على شروح مفصلة عن طبيعة نشاط كل إدارة على حدة.


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امين عام مجلس الوزراء يزور المنطقة الحرة بعدن ويطلع على سير نشاطاتها الاستثمارية
 قام صباح اليوم الاثنين   الأمين العام لمجلس الوزراء الأخ حسين منصور سعيد  بزيارة تفقدية للمنطقة الحرة عدن والذي كان في استقباله رئيس المنطقة الحرة عدن




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