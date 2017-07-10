الحوثيون يدشنون منهج الحرس الثوري الايراني باليمن

كثف الحوثيون المنقلبون على الشرعية اليمنية والأداة الأولى التابعة لإيران في اليمن، من إقامة دورات تدريبية طائفية للمقاتلين الخريجين حديثاً .

ويسعى الحوثيون لتغيير عقائد طلاب الكلية الحربية ليصنعوا منهم نسخة أخرى من الحرس الثوري الإيراني في الأراضي اليمنية.

وكشفت صحف عربية عن قيام الحوثيين بعقد دورات تدريبية طائفية من خلال دعاتها المتخرجين حديثًا من الحوزة الشيعية بقم، لإعادة صياغة العقيدة القتالية لمنتسبي الكلية الحربية وغرس الولاء والتبعية فيهم لآل الحوثي كأوصياء على اليمن وتابعين مخلصين للولي الفقيه.

وأشارت الصحف إلى إن الحوثيين يسعون لتحويل طلاب الكلية إلى مقاتلين عقائديين ونسخة ثانية من الحرس الثوري الإيراني، وهو ما ينذر بتغيير الأسس والقواعد العسكرية الوطنية المعمول بها بالكليات العسكرية منذ قيام الجمهورية.

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