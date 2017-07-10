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أخبار وتقارير

وكيل لحج الحالمي : توصلنا من خلال لجنة التحقيق بخروج مولدات الطاقة لأدلة تدين القائمين على مؤسسة الكهرباء ونطالب بإحالتهم الى نيابة الاموال العامة

مولدات في محطة عباس الكهربائية بحوطة لحج
الاثنين 10 يوليو 2017 06:13 مساءً
الحوطة ((عدن الغد)) خاص

قال وكيل محافظة لحج رئيس لجنة التحقيق في خروج مولدات الطاقة عن الخدمة وضاح الحالمي ان اللجنة انهت عملها وسلمت التقرير لمحافظ المحافظة لاتخاذ الاجراءات حسب توصيات اللجنة .

 

وكشف الوكيل في تصريح صجفي ان اللجنة طالبت بإحالة كل من ثبت تورطه في تخريب منظومة الطاقة الكهربائية الى نيابة الاموال العامة  للتحقيق معه فيما نسب اليهم من اتهامات بأعمال تخريب ادت الى خروج مولدات الطاقة عن العمل وزيادة الانقطاعات للتيار الكهربائي عن المواطنين وخاصة في شهر رمضان الفضيل .

 

وأوضح الحالمي في تصريحه ان اللجنة توصلت من خلال التحقيق الى جملة من الحقائق الثابتة بالأدلة والمعززة بالتقارير الفنية التي تدين القائمين على مؤسسة الكهرباء بلحج مشيرا الى ما يدور من حديث حول الثلاثة المولدات بانها محجوزة فان الحقيقة غير ذلك  ا فهناك من يسعى الى اخذ قطع غيار من المولدات الثلاثة  لتشليحها كبقية المولدات  بصورة مخالفة  بعد ان شيع قيام الوكيل بحجزها وهو حسب قولة غير صحيح.

 

وبين الحالمي ان الهدف من تشكيل هذه اللجنة من قبل المحافظ هو معرفة حجم الفساد المستشري في مؤسسة الكهرباء وإعداد تقرير  متكامل عن تدهور الطاقة الكهربائية ووصولها الى هذا الوضع الكارثي ومعرفة الايادي الخفية التي تلعب وراء الستار لخدمة اجندات وكشف المتسبب الحقيقي لإثارة ابناء المحافظة باستغلال خدمة اساسية وضرورية في حياة الناس .

 

مضيفا ان المعلومات  التي تحصلت عليها اللجنة  كشفت عمليات غش جرت في توريد الكثير من قطع الغيار الرئيسة في تشغيل المولدات الكهربائية في محطتي عباس وبئر ناصر ، والتقرير اظهر  كثير من الحقائق ستمكن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة الى اتخاذ القرارات المناسبة ضد من تورط في تخريب منظومة المحطتين الكهربائية بالمحافظة.

 

منوها ان اللجنة تكونت من فريق هندسي و اداري متكامل وذو خبرات طويلة في مجال الطاقة الكهربائية والشؤون الادارية.

 

الجدير بالذكر ان محافظ لحج اصدر في وقت سابق  قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في خروج مولدات الطاقة في محطات الكهرباء برئاسة وكيل المحافظة وضاح الحالمي .

 

وجاء في ديباجة القرار الذي حمل الرقم22 لعام 2017م بتشكيل لجنة برئاسة الاخ وضاح الحالمي وكيل المحافظة وعضوية كل من خالد موسى , سالم عبدالله باراس , سالم عبد هاشم , محمد فضل عبد المجيد , امين عبدة عبدالله .

 

 

 


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قال وكيل محافظة لحج رئيس لجنة التحقيق في خروج مولدات الطاقة عن الخدمة وضاح الحالمي ان اللجنة انهت عملها وسلمت التقرير لمحافظ المحافظة لاتخاذ الاجراءات حسب توصيات
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