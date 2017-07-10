المتقاعدون بين غلاء المعيشة وتأخر الراتب
عدن (عدن الغد) خاص:
يكفي أن تمر بجانب أي بريد حتى ترى طوابير من الرجال والنساء بالعراء تحت أشعه الشمس الحارقة وهم ينتظرون استلام رواتبهم المتأخرة لأشهر.
وتحدث مواطنون لعدن الغد انه من المعيب أن يكون رجل أو امرأة خدموا الوطن بعمر شبابهم وافنوا حياتهم لأجل البلاد كلا في مجاله وألان بعد أن تقاعد ليرتاح ويجد معاملة حسنه يجد هذي ألمعامله فلا رواتب تدفع ولا يجدون حتى قوت يومهم.
واضافوا ان الأسعار في ارتفاع متزايد وتجار أزمات فيجد المتقاعد نفسه في وضع حرج.
نظرت إلى الجموع التي في طوابير الانتظار الطويلة وجدت رجلا مسن اسمه العم محسن ذو ال"65" عاما جلست إلى جانبه وتجاذبنا أطراف الحديث.
تحدث العم محسن وقال: يأبني أنا هنا للشهر الثالث كل صباح أأتي إلى هنا ويملئني الأمل بأن يتم صرف ولكني حين اصل إلى هنا وارى الطوابير الطويلة تكسر فرحتي ولكن انتظر على أمل أن يتم الصرف وهكذا تمر الأيام.
وجدت امرأة أخرى عليها ملامح التعب ما أن سألتها حتى أجهشت بالبكاء وقالت حسبي الله على الحكومة وهذه الدعوة كفيله بان تخرج حقها من كل من ظلمها.
العم محسن والمراة ليسوا إلا نموذج من عشرات النماذج أمام مكاتب البريد في محافظة عدن الذين لأحول لهم ولا قوة بالرغم من وعود الحكومة بصرف الرواتب قبل عدة اشهر ولكن لاحياة لمن تنادي.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن متى سيتم صرف رواتب المتقاعدين؟
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