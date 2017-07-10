وفاة نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي

أعلنت مصادر بالجامعة العربية، الأحد، وفاة السفير أحمد بن حلي، نائب أمين عام الجامعة، في كندا.

وكتب السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، على صفحته في فيسبوك: "بمزيد من الحزن ننعى إلى كل أصدقائه وأحبائه الأخ السفير أحمد بن حلي، نائب أمين عام الجامعة العربية، بعد أن وافته المنية في كندا، حيث كان يتلقّى العلاج من مرض عضال".

وأضاف زكي: "عرفناه رجلاً محترماً، ودبلوماسياً قديراً وغيوراً على الجامعة وعلى المصالح العربية. ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

وأحمد بن حلي هو دبلوماسي جزائري، ولد في بلدية الخميس بولاية تلمسان، في 26 أغسطس/آب 1940، ويعد ثاني شخصية تتولّى منصب نائب الأمين العام، بعد التونسي نور الدين حشاد، وهو النائب الوحيد الذي تم التجديد له.

وتدرّج بن حلي في عمله كمستشار للأمين العام للجامعة العربية، ثم كأمين عام مساعد أثناء فترة تولّي عصمت عبد المجيد، ثم كنائب للأمين العام في عهد عمرو موسى، كما عمل قبل ذلك سفيراً لبلاده في السودان.

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