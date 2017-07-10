أين تذهب 33مليون يقدمها مصنع الاسمنت بلحج ؟
محافظة لحج
الاثنين 10 يوليو 2017 02:15 مساءً
لحج (عدن الغد) خاص"
لحج (عدن الغد) خاص"
تساءل مواطنون بمحافظة لحج عن إيرادات مصنع اسمنت لحج .
واضاف المواطنون ان إيرادات مصنع الاسمنت بمحافظة لحج بلغت اكثر من ثلاثة وثلاثون مليون ريال متسائلين اين تذهب كل هذه الاموال؟ .
واشار المواطنون ان محافظة لحج تكاد تنعدم فيها الخدمات من كهرباء ومياه ومستشفيات في ظل كل هذه الإيرادات التي لايعرفون اين تذهب .
وتعاني محافظة لحج من انقطاع للكهرباء والمياه وانتشار اكوام القمامة في الشوارع وتفشي وباء الكوليرا ولاتحرك للسلطة المحلية لانتشال المحافظة من وضعها الحالي .
تعليقات القراء
266801
[1] اسالوا لبيبه بنت ناصر ههه محافظ فاشل قلت الف مره وحد صدقني .
الاثنين 10 يوليو 2017
حموان الحوطة العطشان | لحج سوق الزميطا
اذا كان قليل قمامة تنتظر حتى يأتي دورها من الدعم ؟! قلنا وياما قلنا هذا المحافظ فاشل وياليت يلحقه عبدربه باصحابه المحافظين الللي اقالهم ، لان وجوده من عدمه لاكرهبه ولاماي ولالفوف كداديف من الشوارع بس كله للجيب ، هيه جاوبهم يادكتور وين راحت ال33 مليون **
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