أين تذهب 33مليون يقدمها مصنع الاسمنت بلحج ؟

تساءل مواطنون بمحافظة لحج عن إيرادات مصنع اسمنت لحج .

واضاف المواطنون ان إيرادات مصنع الاسمنت بمحافظة لحج بلغت اكثر من ثلاثة وثلاثون مليون ريال متسائلين اين تذهب كل هذه الاموال؟ .

واشار المواطنون ان محافظة لحج تكاد تنعدم فيها الخدمات من كهرباء ومياه ومستشفيات في ظل كل هذه الإيرادات التي لايعرفون اين تذهب .

وتعاني محافظة لحج من انقطاع للكهرباء والمياه وانتشار اكوام القمامة في الشوارع وتفشي وباء الكوليرا ولاتحرك للسلطة المحلية لانتشال المحافظة من وضعها الحالي .

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