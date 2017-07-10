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صالح: السعودية نشرت الكوليرا في اليمن والأخوان بضاعة أمريكية

الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح
الاثنين 10 يوليو 2017 02:12 مساءً
(عدن الغد)خاص:

أتهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح التحالف الذي تقوده الرياض، بنشر جائحة الكوليرا التي تفشت بشكل واسع في البلاد،في لقاء جمعة برجال قبليين من محافظة البيضاء وسط اليمن.

 

وقال صالح إن الرياض تستخدم أسلحة محرمة دوليًا ساهمت في إنتشار الوباء الذي فتك بالمئات مختلف إنحاء البلاد، وعلى صعيد متصل جدد  الأخير إتهامه للأخوان  المسلمين واصفًا الجماعة الإسلامية بأنها بضاعة أمريكية.

وأضاف صالح إن التحالف العربي ينشر وباء الكوليرا في اليمن عبر  أسلحة مدمرة مثل القنابل العنقودية والفراغية شديدة الانفجار،والتي تخلف تأثيرات عديدة على الساكنين.

ومن جانبه قال  صالح أن جماعة "الإخوان المسلمين" حركة إرهابية،  منتشرة في الشرق الأوسط وأوروبا وفي كل وفي أماكن متفرقة من العالم،قائلًا إن على العالم  ألا يتعامل معهم بسياسة الكيل بمكيالين".

ووصف الرئيس السابق، ورئيس الحزب الأكبر في البلاد، في كلمته خلال لقاء مع شخصيات قبلية من محافظة البيضاء، جماعة الإخوان بـ"البضاعة الأمريكية"، وأن "ولاءها للولايات المتحدة، التي جندتهم وذهبت بهم إلى أفغانستان لمواجهة الاتحاد السوفييتي آنذاك، كما أن قيادات إخوانية على رأسهم القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح عبد المجيد الزنداني، سافر إلى أمريكا لابتزاز المغتربين اليمنيين بالأموال لمحاربة الشيوعية في المناطق الوسطى باليمن.

وأضاف صالح أن جماعة الإخوان في اليمن "حزب التجمع اليمني للإصلاح" كانت شريكة في السلطة وخرج عناصرها في العام 2011 للاعتصام في حي الجامعة بصنعاء للاستحواذ على السلطة بأكملها في البلاد، مؤكدا أن "عناصر الجماعة لن يجدوا مكانا آمنا لهم، ومثلما طردوا من السعودية سيطردون من تركيا وقطر والإمارات ومن كل مكان حد قوله.


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تعليقات القراء
266800
[1] ولا قرات كلمة بس دخلت اقول لهذا المجرم الرمة لعنة الله عليك دنيا واخرة
الاثنين 10 يوليو 2017
جنوبي | الجنوب
متى بتموت ياحقير وبتخلصنا من قرفك

266800
[2] الجنوب العربي الفيدرالي قادم قادم قادم رغم أنف المحتل اليمني البغيض، والأيام بيننا يا بويمن.
الاثنين 10 يوليو 2017
جنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
الجنوب العربي الفيدرالي قادم قادم قادم رغم أنف المحتل اليمني البغيض، والأيام بيننا يا بويمن. الجنوب العربي قضية سياسية بإمتياز لا بل قضية وطنية كبرى مقدسة غير قابلة للنقاش أو الأخذ والرد يجب الدفاع عنها بكل ما نملك ونحن شعب الجنوب العربي على إستعداد دائم للتضحية من أجلها وهو شرف لنا في الأرض والسماء. وليس كما يدعي بعض المحسوبين على البشر وهم ليس كذلك بأن قضية الجنوب العربي هي قضية حقوقية ومطلبة من قبيل الحصول على بعض الحقوق والفتات من تحت موائد المحتل اليمني وكذا الحصول على بعض المناصب والمكاسب التي هي حتماً إلى زوال، لا وألف لا نحن شعب الجنوب العربي ليس بشحادين (شحاثين) كابويمن، نحن شعب الجنوب العربي ناضلنا وسنناضل بكل الأساليب وبكل الإمكانيات المتاحة لدينا وبأقصى ما يمكن من أجل إستعادة هويتنا الجنوبية العربية المسلوبة ومن أجل الحرية والاستقلال الناجز لبلادنا الجنوب العربي من المحتل اليمني البغيض المتخلف. نحن شعب الجنوب العربي شعب حي حر أصيل يحمل قضيته الوطنية الكبرى المقدسة والمتمثلة في الاستقلال الناجز من المحتل اليمني البغيض وإستعادة الهوية المسلوبة، ولم ولن نتنازل عنها أبداً أبداً، والموت دونها ومن أجلها هو الشرف والمبتغى، هذا كل ما عندنا للقاصي والداني أنتهاء نقطة على السطر. التحية لشعب الجنوب العربي في الوطن العزيز الجنوب العربي والشتات.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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