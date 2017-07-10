صالح: السعودية نشرت الكوليرا في اليمن والأخوان بضاعة أمريكية

أتهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح التحالف الذي تقوده الرياض، بنشر جائحة الكوليرا التي تفشت بشكل واسع في البلاد،في لقاء جمعة برجال قبليين من محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال صالح إن الرياض تستخدم أسلحة محرمة دوليًا ساهمت في إنتشار الوباء الذي فتك بالمئات مختلف إنحاء البلاد، وعلى صعيد متصل جدد الأخير إتهامه للأخوان المسلمين واصفًا الجماعة الإسلامية بأنها بضاعة أمريكية.

وأضاف صالح إن التحالف العربي ينشر وباء الكوليرا في اليمن عبر أسلحة مدمرة مثل القنابل العنقودية والفراغية شديدة الانفجار،والتي تخلف تأثيرات عديدة على الساكنين.

ومن جانبه قال صالح أن جماعة "الإخوان المسلمين" حركة إرهابية، منتشرة في الشرق الأوسط وأوروبا وفي كل وفي أماكن متفرقة من العالم،قائلًا إن على العالم ألا يتعامل معهم بسياسة الكيل بمكيالين".

ووصف الرئيس السابق، ورئيس الحزب الأكبر في البلاد، في كلمته خلال لقاء مع شخصيات قبلية من محافظة البيضاء، جماعة الإخوان بـ"البضاعة الأمريكية"، وأن "ولاءها للولايات المتحدة، التي جندتهم وذهبت بهم إلى أفغانستان لمواجهة الاتحاد السوفييتي آنذاك، كما أن قيادات إخوانية على رأسهم القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح عبد المجيد الزنداني، سافر إلى أمريكا لابتزاز المغتربين اليمنيين بالأموال لمحاربة الشيوعية في المناطق الوسطى باليمن.

وأضاف صالح أن جماعة الإخوان في اليمن "حزب التجمع اليمني للإصلاح" كانت شريكة في السلطة وخرج عناصرها في العام 2011 للاعتصام في حي الجامعة بصنعاء للاستحواذ على السلطة بأكملها في البلاد، مؤكدا أن "عناصر الجماعة لن يجدوا مكانا آمنا لهم، ومثلما طردوا من السعودية سيطردون من تركيا وقطر والإمارات ومن كل مكان حد قوله.

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