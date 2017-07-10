أنشأ الحوثيون مجلسًا قبليًا ينتمي لها في خطوة للتصدي للمجالس القبلية التي كانت تتبع المخلوع وعلي محسن الأحمر، في محاولة لتطويق المحيط بصنعاء .

وجاء إنشاء المجلس القبلي تحت مسمى (مجلس التلاحم القبلي)، ونصّبت شيخاً موالياً لهم رئيساً له مستفيدة من سياسة بعض الدول التي تقف وراء دعم الإرهاب، حيث رجحت مصادر محلية قيام الحوثيين بهذه الخطوة بالعمل على تفتيت النسيج الوطني والاجتماعي، حيث وضعت تغيير المشايخ والانقلاب عليهم ضمن أولوياتها.

ويضع هذه المجلس القبلي رؤوس القبائل في اليمن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الولاء له، أو خلع الشيخ غير الموالي وتنصيب آخر مكانه، كما فعل عندما تم تنصيب الشيخ ضيف الله رسام أحد مشايخ عزلة حيدان في صعدة على رأس قيادة ما يسمى بـمجلس التحالف القبلي، ويعتبر رسام أحد المشايخ الذي يعملون تحت إمرة عبد الملك الحوثي، ويعد تصنيفه من شيوخ الدرجة الخامسة لأنه شيخ لعزلة.

وأوضح الشيخ صالح منجف العبيدي المتحدث باسم رئيس تحالف قبائل مأرب لـ"الشرق الأوسط" أن إحجام القبائل عن إرسال أبنائها للمشاركة في القتال مع الانقلابيين تسبب في حنق الحوثيين على المشايخ، لا سيما بعد أن تصدى المشايخ أنفسهم للانقلابيين وأعلنوا بكل وضوح وجدية منعهم أبناء قبيلتهم من مشاركة الحوثي في القتال.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) تقريرا أفاد بأن ميليشيات الانقلاب الحوثي عملت خلال اجتماعات موسعة جرت في مناطق متفرقة من مناطق القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء، الشهر الماضي، على دعوة أبناء القبائل للانقلاب على مشايخهم الذين يتسنمون تلك المناصب من سنين كثيرة، ويتوارثونها أباً عن جد بهدف تعيين مشايخ جدد موالين لهم بدعوى تمنعهم من الإسهام في رفد الميليشيات الانقلابية بمقاتلين، وإرسالهم للجبهات وتوجيه تهمة الخيانة لهم، ومحاولة تغيير الواقع الديموغرافي والمجتمعي في تلك القبائل بما يتماشى مع مصالحهم.

وقالت المصادر إن "ميليشيات الانقلاب تعمل حالياً على اختيار المشايخ الجدد لهذه القبائل بدعوى إدخال الكفاءات وإحلالهم محل المشايخ الذين لم يرحبوا بالانقلاب ورفضوا تنفيذ أوامرهم بتجنيد الأطفال والشباب للقتال مع عصاباتهم في الجبهات".

المزيد في أخبار وتقارير الحوثيون يشكلون مجلسًا قبليًا وهذا شيخه أنشأ الحوثيون مجلسًا قبليًا ينتمي لها في خطوة للتصدي للمجالس القبلية التي كانت تتبع المخلوع وعلي محسن الأحمر، في محاولة لتطويق المحيط بصنعاء . وجاء إنشاء المجلس قوة أمنية تنهي اعمال بسط تعرض لها مملاح عدن قامت قوة أمنية بإنهاء اعمال بسط طالت مملاح عدن اليوم الاثنين . وقال مواطنون ان قوة أمنية قامت بتهديم البنايات المستحدثة في أراضي المملاح ظهر اليوم قيادي جنوبي: المجلس الانتقالي مكون جديد في الثورة الجنوبية انتقد القيادي في الحراك والمقاومة الجنوبية العميد ناصر الفضلي خطوة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بتكليف عدد من أعضاء هيئة الرئاسة بإدارة دوائر المجلس. وقال العميد