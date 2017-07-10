قوة أمنية تنهي اعمال بسط تعرض لها مملاح عدن
صورة من تهديم البنايات بالمملاح - عدن الغد
الاثنين 10 يوليو 2017 01:45 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
قامت قوة أمنية بإنهاء اعمال بسط طالت مملاح عدن اليوم الاثنين .
وقال مواطنون ان قوة أمنية قامت بتهديم البنايات المستحدثة في أراضي المملاح ظهر اليوم الاثنين .
واضاف المواطنون لعدن الغد ان عدد من الاطقم الامنية وصلت الى المملاح وقامت بإنهاء اعمال البسط , مشيرين ان على رأس هذه القوة مدير المملاح ناصر الحسني ومن مصلحة الاراضي سامح جمال .
وكان الحسني قد طالب بسرعة التحرك لإيقاف اعمال البسط التي يتعرض لها مملاح عدن التاريخي .
تجدر الإشارة ان المملاح قد تعرض لعدة اعمال بسط في الاشهر الماضي في ظل عدم تحرك حكومي لإيقاف هذه الاعمال .
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