قوة أمنية تنهي اعمال بسط تعرض لها مملاح عدن

قامت قوة أمنية بإنهاء اعمال بسط طالت مملاح عدن اليوم الاثنين .

وقال مواطنون ان قوة أمنية قامت بتهديم البنايات المستحدثة في أراضي المملاح ظهر اليوم الاثنين .

واضاف المواطنون لعدن الغد ان عدد من الاطقم الامنية وصلت الى المملاح وقامت بإنهاء اعمال البسط , مشيرين ان على رأس هذه القوة مدير المملاح ناصر الحسني ومن مصلحة الاراضي سامح جمال .

وكان الحسني قد طالب بسرعة التحرك لإيقاف اعمال البسط التي يتعرض لها مملاح عدن التاريخي .

تجدر الإشارة ان المملاح قد تعرض لعدة اعمال بسط في الاشهر الماضي في ظل عدم تحرك حكومي لإيقاف هذه الاعمال .

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