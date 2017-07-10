انتقد القيادي في الحراك والمقاومة الجنوبية العميد ناصر الفضلي خطوة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بتكليف عدد من أعضاء هيئة الرئاسة بإدارة دوائر المجلس.

وقال العميد ناصر الفضلي (كنا نتمنى بان يتم توسيع المجلس حسب التمثيل الوطني وبأن يشمل القادة الحقيقيين للثورة الجنوبية والمقاومة الجنوبية وبان يتم توزيع الدوائر حسب التمثيل الوطني وليس المناطقي).

وأكد العميد الفضلي أن هناك دوائر مهمة لإدارة العمل على مستوى الجنوب ويجب استيعاب المناضلين والقادة وليس تكون حكرا على أعضاء المجلس ومؤكدا أن ما نشاهده هو تمثيل مكون فقط وليس تمثيل للجنوب.

وأضاف (ولهذا نراكم ظللتم الطريق وما قتم به فهو عمل مكون حاله حال اي مكون وقد كنا في المجلس الأعلى للحراك الجنوبي نحشد المليونيات تلو الأخرى وكنا نعي ونعلم ان الجنوب لكل وبكل أبناءه وأننا لازم نزرع ثقافة التعايش فيما بينا واننا لازم نقبل بالآخرين كشركاء في الجنوب وأننا ننبذ التخوين ونرفض الاقصى وأننا مع جنوب جديد لكل أبناءه دون استثناء ونرفض التلويح بالعنف وصرف صكوك الوطنية لاننا نؤمن باننا شركاء وان اللون الواحد غير مجدي .. لذلك من أراد اقفال الباب على نفسه فلن يجد له متنفس).

المزيد في أخبار وتقارير الحوثيون يشكلون مجلسًا قبليًا وهذا شيخه أنشأ الحوثيون مجلسًا قبليًا ينتمي لها في خطوة للتصدي للمجالس القبلية التي كانت تتبع المخلوع وعلي محسن الأحمر، في محاولة لتطويق المحيط بصنعاء . وجاء إنشاء المجلس قوة أمنية تنهي اعمال بسط تعرض لها مملاح عدن قامت قوة أمنية بإنهاء اعمال بسط طالت مملاح عدن اليوم الاثنين . وقال مواطنون ان قوة أمنية قامت بتهديم البنايات المستحدثة في أراضي المملاح ظهر اليوم قيادي جنوبي: المجلس الانتقالي مكون جديد في الثورة الجنوبية انتقد القيادي في الحراك والمقاومة الجنوبية العميد ناصر الفضلي خطوة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بتكليف عدد من أعضاء هيئة الرئاسة بإدارة دوائر المجلس. وقال العميد

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