بعد مغادرة أعضاءه للخارج.. الراعي وحيدا في مجلس النواب
الاثنين 10 يوليو 2017 12:14 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر مطلعة أن مجلس النواب في صنعاء فشل في عقد جلساته المقررة هذا الاسبوع لمغادرة معظم من تبقى من مؤيدي صالح والحوثي، الى خارج اليمن.
وكان يحيى الراعي رئيس المجلس الموالي للانقلابيين قد دعا امس اعضاء مجلس النواب الى العودة، مؤكدا ان حل مشكلة اليمن لن يحلها الا اليمنيين بإنفسهم.
وجاءت دعوة الراعي بعد ان وجد المجلس فارغا ممن تبقى من المواليين لصالح والحوثي.
وقال الاعلامي والناشط في حزب المؤتمر جناح صالح، كامل الخوداني في تغريدة له على (تويتر) أن مجلس النواب فشل بعقد جلسته لعدم اكتمال النصاب، معللاً ذلك أن نصف من كانوا بالداخل غادروا صنعاء الى خارج اليمن.
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