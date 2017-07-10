فخ الثعبان.. عملية عسكرية شمالي اليمن تخلف قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين

قالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم، إن قوات بلادها، تمكنت أمس الأحد، من إفشال هجوم للمسلحين الحوثيين قبالة منفذ علب الحدودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعركة التي شهدها وادي الثعبان شمال مديرية باقم أسفرت عن سقوط 19 قتيلا بينهم قائد جبهة علب علي الحوثي وإصابة العشرات منهم بإصابات مميتة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة، تأكيدها، أن معركة فخ الثعبان تم الاستعداد لها بشكل متقن ومخطط له وفق عمل استخباراتي دقيق حول محاولة مسلحي الحوثي وحليفهم صالح الهجوم على منفذ علب الحدودي.

وقال المصدر إن القوات البرية السعودية وقوات حرس الحدود وطيران التحالف المتمثّلة في طائرات الأباتشي وطائرات f15، اشتركت في تدمير مخطط العملاء في عملية أطلق عليها «فخ الثعبان».

وكثف مسلحو "الحوثي"، خلال الأيام الماضية، من هجماتهم الصاروخية على الحدود الجنوبية للسعودية، وذلك بعد دعوة مجلس الأمن الدولي لهم بوقف الهجمات على الأراضي السعودية

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