مسلحون قبليون يقتلون عددا من جنود الشرعية بمأرب
جنود الشرعية بمأرب
الاثنين 10 يوليو 2017 11:15 صباحاً
مأرب(عدن الغد)خاص:
مأرب(عدن الغد)خاص:
قالت مصادر عسكرية بمحافظة مأرب شمال اليمن ان مالايقل عن ٥ من جنود جيش الشرعية قتلوا مساء الاحد في مواجهات مع عناصر قبلية.
وبحسب المصادر لعدن الغد فقد هاجم مسلحون من قبيلة الدماشقة نقطة عسكرية واشتبكوا مع جنودها.
وتعرضت النقطة العسكرية بمنطقة الرويك للهجوم الذي خلف سقوط ٥ مابين قتيل وجريح.
تعليقات القراء
266764
[1] جنود العدوان
الاثنين 10 يوليو 2017
محمد | صعدة
الى جهنم وبئس المصير
266764
[2] الجنوب العربي الفيدرالي قادم قادم قادم رغم أنف المحتل اليمني البغيض، والأيام بيننا يا بويمن.
الاثنين 10 يوليو 2017
جنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
الله يزيدهم ويدمرهم شرهم بينهم فخار يكسر بعضه.
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[3] الدحباشي التعزي صاحب هذاالموقع الغبي بعلم الجغرافيا
الاثنين 10 يوليو 2017
الشبواني الجنوبي العربي لااليمني | عتق عاصمة محافظة شبوه الجنوبيه العربيه لاالدحباشيه
ياابويمن اما من مستوطنين اواخرالنصف الأول من القرن الماضي اومن قطعان الاحتلال الهمجي العنصري التوسعي اللصوص الذين جلبهم الاحتلال اكثرمن ملاحظات وجهت لك بخصوص الغلطات الاملائيه في موقعك هذا والان الجهل بعلم الجغرافيا ياهذاالتعزي الحجري الى هذاالحد وصل بكم في العربيه اليمنيه الجهل طبعا تتخرجون بالغش والرشوه يا غبي مارب تقع جنوب العربيه اليمنيه وشمال الجنوب العربي ياهذاالبوق للاستحماراليمني الهمجي لاتحلمون بارجاع عقارب الساعه الى الوراء لن تعودومره اخرى الى الجنوب العربي مهما غالطتو والله لوشرقت الشمس من مغربها بل نصيحه لكم ياعناصرامنيه غرست في ارض الجنوب ان تتجهزولتنقلعوالى بلدكم وقدقراءت وسمعت الكثيرعن استفزازاتك للشهداءالجنوبيين في سبيل طردكم من بلدناوفك ارتباطنا منكم ومن وحلتكم كارثتكم ولكن كل من عمله بيده الله يزيده وانت ياهذاالمشوه المعقد من شكلك واصل استفزازالجنوبيين وفي الاخيرستلاقي جزائك ولن ينفعوك مسؤلينك في الاستخبارات الدحباشيه الزيديه يااحد خدامهم الرعيه فك الارتباط من ورطتكم وحلتكم ومن وجودكم في بلدناالجنوب العربي قادم وانشرالااذانت جبان وخايف تفضح شغلتك الاستخباريه معقول لن تنشرالتعليق هذاوتاكد اننا لكم بالمرصاد
266764
[4] جنوبي غيور
الاثنين 10 يوليو 2017
الحارثي | المملكة
فتش عن قطرهي خلف ماجرى
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