عسكريون منقطعون يقطعون طريقا رئيسية بعدن
صورة للاحتجاجات صباح يوم الاثنين -عدن الغد
الاثنين 10 يوليو 2017 10:09 صباحاً
عدن الغد /خاص:
عدن الغد /خاص:
قطع عسكريون يطالبون باعادتهم الى اعمالهم بعدن يوم الإثنين طريقا رئيسية ومنعوا حركة المرور فيها.
واحتج العشرات من العسكريين بالقرب من تقاطع الطريق البحري الواصل الى خور مكسر بعدن واغلقوا الطريق.
وقال المحتجون انهم يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية وإعادتهم الى أعمالهم.
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