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عودة أزمة المشتقات النفطية بعدن

صورة للعشرات من السيارات امام احدى المحطات في عدن _الاثنين
الاثنين 10 يوليو 2017 10:09 صباحاً
عدن(عدن الغد)خاص:

عادت أزمة المشتقات النفطية الى الواجهة بالعاصمة عدن .

وقال  عددا من سائقو السيارات لعدن الغد ان الازمة قد عادت الى المحافظة بعد نفاد مادتي الديزل والبترول من المحطات .
وتتجمع العشرات من السيارات امام محطات الوقود في عدن برغم نفاد الوقود فيها الا انهم كما يقولون حتى يتم" توفيرة".
ومنذ تحرير المدينة من الغزو الحوثي العفاشي لم يتم توفير المشتقات النفطية بصورة متواصلة حيث يتوفر لايام ثم تعود الازمة .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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