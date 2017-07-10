ناطق الحراك الجنوبي يقول ان المجلس الانتقالي لايعدو كونه مكون سياسي جديد



قال الناطق باسم مكون المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي احمد سالم فضل ان بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الأخير اثبت انه مكون سياسي جنوبي جديد انضم الى المجلس.

واصدر فضل توضيحا بهذا الخصوص وجاء فيه

بسم الله الرحمن الرحيم

احمد سالم فضل : عضو رئاسة المجلس الاعلى للحراك الثوري _

المتحدث الرسمي - 10 يوليو 2017م -

تابعنا البيان الختامي للمجلس الانتقالي الجنوبي الصادر بتاريخ 9يوليو 2017م

من خلال القراءة الاولية للبيان تشير عدد من فقراته الى ميلاد مكون جنوبي جديد وهذا حق لأي قوى سياسية جنوبية ان تنظم نفسها اكان في جمعية او مكون او ائتلاف او غيرها من التكوينات المتعارف عليها..

ان بيان الانتقالي الختامي حمل في طياته جملة من المؤشرات منها اشهاره كمكون من ضمن المكونات المتواجدة في الساحة ، ذلك من خلال انشاء هيكله التنظيمي وتكليف رؤساء للدوائر وعدد من اعضائه لمتابعة انشاء فروع له في المحافظات الجنوبية .. اننا في هذا النقطة نود التذكير بان الشروع في اي عمل اكان سياسي او اجتماعي يجب ان يراعي الحقوق المكتسبة للغير ( مكونات الحراك الجنوبي والتكوينات الشبابية والمراءة ) اكانت معنوية او غيرها ومن الملاحظ ان اندفاع بعض من المهتمين بسرعة الاخراج النهائي لمكون الانتقالي قد شرعوا في التواصل مع عدد من اعضاء المكونات الجنوبية القائمة منذ سنوات بغرض ضمهم الى مكونهم الجديد ( الانتقالي ) مستخدمين كثير من الاساليب ومنها الشعارات والوعود والادعاء بان المجلس الانتقالي الممثل لقضية شعب الجنوب .

ان فعل من هذا القبيل يتنافى مع أبجديات العمل السياسي ويرقى الى هدم ما هو قائم وانشاء بدائل قد لا تختلف عن ما سبقها شكلا ( فقط اشهار زعمات فردية اضافة للموجودين الذي تزخر بهم الساحة الجنوبية ) واضحوا عائق امام وحدة الصف الجنوبي ،واعادة الخطاب الاعلامي المتشنج بين الفرقاء الجنوبيين

اننا في هذه الوقفة القصيرة نوجه الدعوة للمعنين من اعضاء وقيادات وانصار مكونات الحراك الجنوبي الى الحفاظ على عنوان الحراك الجنوبي الحامل السياسي لقضية شعب الجنوب ، والتمسك والمحافظة على البناء التنظيمي لمكوناتهم القائمة ومع الاستمرار في تفعيل النشاطات الجماهيرية وبدون تمجيد اشخاص او رفع صور زعامات

العاصمة – عدن

المزيد في أخبار وتقارير عسكريون منقطعون يقطعون طريقا رئيسية بعدن قطع عسكريون يطالبون باعادتهم الى اعمالهم بعدن يوم الإثنين طريقا رئيسية ومنعوا حركة المرور فيها. واحتج العشرات من العسكريين بالقرب من تقاطع الطريق البحري الواصل عودة أزمة المشتقات النفطية بعدن عادت أزمة المشتقات النفطية الى الواجهة بالعاصمة عدن . وقال عددا من سائقو السيارات لعدن الغد ان الازمة قد عادت الى المحافظة بعد نفاد مادتي الديزل والبترول من ناطق الحراك الجنوبي يقول ان المجلس الانتقالي لايعدو كونه مكون سياسي جديد قال الناطق باسم مكون المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي احمد سالم فضل ان بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الأخير اثبت انه مكون سياسي جنوبي جديد انضم الى المجلس.واصدر