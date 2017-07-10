أنباء متضاربة عن غارة جوية ضربت موقعًا للقاعدة في أبين
صورة أرشيفية
الاثنين 10 يوليو 2017 09:34 صباحاً
ابين (عدن الغد)خاص:
ابين (عدن الغد)خاص:
أفادت أنباء متضاربة، عن غارة جوية ،ليل الأحد،شُنت على موقع مفترض لتنظيم القاعدة في بلدة الصبار قرب البوابة الجنوبية لمديرية الوضيع،شرق محافظة أبين
ولم تؤكّد المصادر وقوع الغارة من عدمها لكنها قالت إن دوي انفجار سُمع من المنطقة.
وبين الحين والآخر تشن طائرات بدون طيار غارات تضرب مواقع للقاعدة في الريف الساحلي للمحافظة الجنوبية.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها