أنباء متضاربة عن غارة جوية ضربت موقعًا للقاعدة في أبين

أفادت أنباء متضاربة، عن غارة جوية ،ليل الأحد،شُنت على موقع مفترض لتنظيم القاعدة في بلدة الصبار قرب البوابة الجنوبية لمديرية الوضيع،شرق محافظة أبين

ولم تؤكّد المصادر وقوع الغارة من عدمها لكنها قالت إن دوي انفجار سُمع من المنطقة.

وبين الحين والآخر تشن طائرات بدون طيار غارات تضرب مواقع للقاعدة في الريف الساحلي للمحافظة الجنوبية.

المزيد في أخبار وتقارير عسكريون منقطعون يقطعون طريقا رئيسية بعدن قطع عسكريون يطالبون باعادتهم الى اعمالهم بعدن يوم الإثنين طريقا رئيسية ومنعوا حركة المرور فيها. واحتج العشرات من العسكريين بالقرب من تقاطع الطريق البحري الواصل عودة أزمة المشتقات النفطية بعدن عادت أزمة المشتقات النفطية الى الواجهة بالعاصمة عدن . وقال عددا من سائقو السيارات لعدن الغد ان الازمة قد عادت الى المحافظة بعد نفاد مادتي الديزل والبترول من ناطق الحراك الجنوبي يقول ان المجلس الانتقالي لايعدو كونه مكون سياسي جديد قال الناطق باسم مكون المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي احمد سالم فضل ان بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الأخير اثبت انه مكون سياسي جنوبي جديد انضم الى المجلس.واصدر