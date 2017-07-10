يسود قلق شعبي واسع النطاق في مدينة عدن ومدن مجاورة،لها منذ أيام،مع التزايد اللافت لضحايا الرصاص العشوائي الذي يصدر من بعض مرتادي الأفراح والمناسبات.

ومؤخرًا في عدن،قتلت رصاصة عشوائية، أطلقها أحد الحاضرين في حفل زواج ، طفلة في العقد الأول من عمرها في حادثة لاقت سخطًا كبيرًا في المدينة.

ويطالب سكان محليون في عدن،شرطة العاصمة اليمنية المؤقتة بتنفيذ مهامها الأمنية والبدء في إصدار قرار بمنع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات.

وكانت ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية عشوائيًا قد حصدت حياة الكثير من الأطفال والنساء وكبار السن والشباب منذ تفشيّها قبل سبعة أعوام في المدينة، لكنها أرتفعت بشكل كبير منذ ما بعد الحرب الأخيرة في مؤشر يقرأه كثيرون كأحد أبرز إفرازات الحرب والصراع التي جعلت السلاح في متناول الجميع.

المزيد في أخبار وتقارير محكمة يمنية في صنعاء تصدر حكما باعدام 4 سعوديين اصدرت محكمة يمنية في صنعاء يوم الأحد حكما قضى باعدام اربعة سعوديين . وبحسب المحكمة اليمنية فقد اصدر الحكم بحق 4 سعوديين قالت المحكمة أنهم من القاعدة شاركوا قبل اعوام قلق شعبي واسع من تزايد ضحايا الرصاص العشوائي يسود قلق شعبي واسع النطاق في مدينة عدن ومدن مجاورة،لها منذ أيام،مع التزايد اللافت لضحايا الرصاص العشوائي الذي يصدر من بعض مرتادي الأفراح والمناسبات. ومؤخرًا في حزب الاصلاح بعدن يرد على قرار حظره من قبل المجلس الانتقالي رد حزب التجمع اليمني للإصلاح وهو ذراع حركة الاخوان المسلمين في اليمن على قرار حظره من قبل المجلس الانتقالي قبل يومين. وقام الحزب بحسب مصادر فيه لعدن الغد بإعادة