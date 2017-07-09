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حزب الاصلاح بعدن يرد على قرار حظره من قبل المجلس الانتقالي

الأحد 09 يوليو 2017 10:26 مساءً
عدن ((عدن الغد) خاص:

رد حزب التجمع اليمني للإصلاح وهو ذراع حركة الاخوان المسلمين في اليمن على قرار حظره من قبل المجلس الانتقالي قبل يومين.

وقام الحزب بحسب مصادر فيه لعدن الغد بإعادة تنظيم صفوفه وعقد لقاءات حزبية له بمقره في عدن يومي السبت والاحد.

وعلى الفور قام الحزب يوم الاحد باعادة اصدار صحيفته الحزبية "صيرة" والتي كانت متوقفة منذ ماقبل الحرب الاخيرة .

ويرى مراقبون ان التحركات الاخيرة لحزب الاصلاح تمثل تحديا واضحا لقرار الحظر الذي اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي .


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