رد حزب التجمع اليمني للإصلاح وهو ذراع حركة الاخوان المسلمين في اليمن على قرار حظره من قبل المجلس الانتقالي قبل يومين.

وقام الحزب بحسب مصادر فيه لعدن الغد بإعادة تنظيم صفوفه وعقد لقاءات حزبية له بمقره في عدن يومي السبت والاحد.

وعلى الفور قام الحزب يوم الاحد باعادة اصدار صحيفته الحزبية "صيرة" والتي كانت متوقفة منذ ماقبل الحرب الاخيرة .

ويرى مراقبون ان التحركات الاخيرة لحزب الاصلاح تمثل تحديا واضحا لقرار الحظر الذي اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي .

المزيد في أخبار وتقارير حزب الاصلاح بعدن يرد على قرار حظره من قبل المجلس الانتقالي رد حزب التجمع اليمني للإصلاح وهو ذراع حركة الاخوان المسلمين في اليمن على قرار حظره من قبل المجلس الانتقالي قبل يومين. وقام الحزب بحسب مصادر فيه لعدن الغد بإعادة سياسي جنوبي: الجنوب لن يحلق عاليا دون مشاركة جميع المكونات المؤمنة بالتحرير والاستقلال قال السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن الجنوب ليس إقطاعية تتبع طرفا من اطراف التحالف ولا تتبع منطقة من مناطق الداخل الجنوبي، مضيفا ان الجنوب لن يحلق وان مصدر امني : مقتل انتحاري وضبط أخر بعملية أمنية بيافع قال قائد قوات الحزام الأمني بمنطقة العسكرية بيافع سالم النقيب ان قوات الحزام تمكنت من ضبط انتحاري إلى جانب مشتبه به أخر قبل ان يقوم الانتحاري بتفجير نفسه بواسطة