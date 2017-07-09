قال السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن الجنوب ليس إقطاعية تتبع طرفا من اطراف التحالف ولا تتبع منطقة من مناطق الداخل الجنوبي، مضيفا ان الجنوب لن يحلق وان حلق فلن يرتفع عاليا دون مشاركة كافة الطيف الجنوبي المؤمن بالتحرير والاستقلال ودون تفاهمات على القواسم المشتركة بين القوى الجنوبية التي تحمل أهدافا أخرى وأيضا التي تؤمن بنفس الهدف ولكن بوسائل أخرى.

وانتقد السعدي خطوة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بتكليف بعض قياداته بإدارة بعض دوائر المجلس.

وخاطب السعدي أعضاء هيئة رئاسة المجلس قائلا: (بهكذا فعل انتم للأسف تغلقون أي باب ينفتح في وجه محاولة خلق تقارب جنوبي ، استبشرنا بمحاولة القيادي في الحراك الجنوبي ونائب رئيس مجلس المقاومة الجنوبية عدن الاخ علي هيثم الغريب ولكنكم لم تمهلوها ساعات ورميتم مشروعكم الخاص استباقا !!).

وأضاف السعدي (ما يظهر من خلال قفزات الأخوة في هذا الفعل الذي مازال يعاني صعوبة الرؤية والرؤى يؤكد أن أمرهم ليس بأيديهم).

وأكد السعدي بضرورة الحوار مع القوى الجنوبية كافة، وضرورة العودة الى التمسك بوثائق اللجنة الفنية التي أعدت لهذا الغرض، وضرورة أبعاد العاصمة عدن عن صراع الأطراف المتصارعة ومصالحها.

المزيد في أخبار وتقارير سياسي جنوبي: الجنوب لن يحلق عاليا دون مشاركة جميع المكونات المؤمنة بالتحرير والاستقلال قال السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن الجنوب ليس إقطاعية تتبع طرفا من اطراف التحالف ولا تتبع منطقة من مناطق الداخل الجنوبي، مضيفا ان الجنوب لن يحلق وان مصدر امني : مقتل انتحاري وضبط أخر بعملية أمنية بيافع قال قائد قوات الحزام الأمني بمنطقة العسكرية بيافع سالم النقيب ان قوات الحزام تمكنت من ضبط انتحاري إلى جانب مشتبه به أخر قبل ان يقوم الانتحاري بتفجير نفسه بواسطة ياسين نعمان يكشف موقفه من إعادة أحمد علي عبدالله للحكم في اليمن كشف السياسي اليمني وسفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان موقفه من إعادة نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي عبدالله صالح للحكم في اليمن. ورفض

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