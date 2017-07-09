MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 09 يوليو 2017 09:19 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير سياسي جنوبي: الجنوب لن يحلق عاليا دون مشاركة جميع المكونات المؤمنة بالتحرير والاستقلال
أخبار وتقارير

سياسي جنوبي: الجنوب لن يحلق عاليا دون مشاركة جميع المكونات المؤمنة بالتحرير والاستقلال

السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي
الأحد 09 يوليو 2017 08:51 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن الجنوب ليس إقطاعية تتبع طرفا من اطراف التحالف ولا تتبع منطقة من مناطق الداخل الجنوبي،  مضيفا ان الجنوب لن يحلق وان حلق فلن يرتفع عاليا دون مشاركة كافة الطيف الجنوبي المؤمن بالتحرير والاستقلال ودون تفاهمات على القواسم المشتركة بين القوى الجنوبية التي تحمل أهدافا أخرى وأيضا التي تؤمن بنفس الهدف ولكن بوسائل أخرى.

وانتقد السعدي خطوة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بتكليف بعض قياداته بإدارة بعض دوائر المجلس.

وخاطب السعدي أعضاء هيئة رئاسة المجلس قائلا: (بهكذا فعل انتم للأسف تغلقون أي باب ينفتح في وجه محاولة خلق تقارب جنوبي ، استبشرنا بمحاولة القيادي في الحراك الجنوبي ونائب رئيس مجلس المقاومة الجنوبية عدن الاخ علي هيثم الغريب ولكنكم لم تمهلوها ساعات ورميتم مشروعكم الخاص استباقا !!).

وأضاف السعدي (ما يظهر من خلال قفزات الأخوة في هذا الفعل الذي مازال يعاني صعوبة الرؤية والرؤى يؤكد أن أمرهم ليس بأيديهم).

وأكد السعدي بضرورة الحوار مع القوى الجنوبية كافة، وضرورة العودة الى التمسك بوثائق اللجنة الفنية التي أعدت لهذا الغرض، وضرورة أبعاد العاصمة عدن عن صراع الأطراف المتصارعة ومصالحها.


المزيد في أخبار وتقارير
سياسي جنوبي: الجنوب لن يحلق عاليا دون مشاركة جميع المكونات المؤمنة بالتحرير والاستقلال
قال السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن الجنوب ليس إقطاعية تتبع طرفا من اطراف التحالف ولا تتبع منطقة من مناطق الداخل الجنوبي،  مضيفا ان الجنوب لن يحلق وان
مصدر امني : مقتل انتحاري وضبط أخر بعملية أمنية بيافع
 قال قائد قوات الحزام الأمني بمنطقة العسكرية بيافع سالم النقيب ان قوات الحزام تمكنت من ضبط انتحاري إلى جانب مشتبه به أخر قبل ان يقوم الانتحاري بتفجير نفسه بواسطة
ياسين نعمان يكشف موقفه من إعادة أحمد علي عبدالله للحكم في اليمن
كشف السياسي اليمني وسفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان موقفه من إعادة نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي عبدالله صالح للحكم في اليمن. ورفض


تعليقات القراء
266698
[1] القدماء والشعراء قالوا.....................
الأحد 09 يوليو 2017
فارس | عدن
يا سعدي:- رائ الجماعة لا تشقى البلاد بهِ......رغم الخلاف ورائ الفرد يشقيها. انا امير وانته امير ومن با يسوق الحمير.

266698
[2] ضم كل المكونات للعمل الجماعي ضرورة ملحه
الأحد 09 يوليو 2017
عبدالوكيل الحقاني | دولة الجنوب االفيدرالية
@@@@@@

266698
[3] انتم تدوروا عيشه
الأحد 09 يوليو 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
يعني لو اعطوكم مناصب سيكونوا احسن ناس والا فهم مناطقيين يا سعدي اصحوا الشهداء والناس يدوروا استقلال وانتم تدوروا عيشه



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
أنباء عن وصول اللواء هيثم قاسم على رأس قوة عسكرية الى حضرموت
الاتحاد الاوروبي يوجه دعوة للمجلس الانتقالي لزيارة مقره في بروكسل
ابحث مع عدن الغد
سياسي يمني مقرب من حزب الإصلاح : الحل السياسي قادم والمؤتمر سيلعب الدور الابرز في البلاد
الزبيدي يلتقي عددا من القيادات الجنوبية ويؤكد على اهمية الشراكة في تحمل مسؤولية مواجهة استحقاقات المرحلة
مقالات الرأي
كم يبدو حالنا مثير للشفقة ونحن نغرق في التسريبات التي تصدر من هنا وهناك من أن قرارات (؟؟؟) قداتخذت بعودة فلان
إن شركة مصافي عدن ومرفقاتها من أحياء سكنية التي عرفت بـ B-Class  وc-class وكود النمر ومبان لا حصر لها سكنية
يوم الثلاثاء 4 تموز يوليو الجاري شبكتُ أصابع يدَيَّ العشر على رأسي مندهشاً وأنا أطالع مقالة صحفية لأحمد عبيد
كنت كعادتي في تلك اللحظات التي أزور فيها صحيفة (عدن الغد) لأسلم مادة ( نقطة نظام ) الأسبوعية !.. جاء أحد أفراد
إن شركة مصافي عدن ومرفقاتها من أحياء سكنيه التي عرفت ب B-Class  وc-class وكود النمر ومبان لا حصر لها لا سكنيه
أي حزب أو منظمة سياسية تنشأ على فكرة محددة و تضع هدف أو رؤية تسعى للوصول إليها, هذا أمر معروف.في علم السياسة
  تحرص الدول أن تولي الاهتمام البالغ بالإنسان كأساس لقيام أي مجتمع ، ولهذا الهدف الأول تسخّر كل إمكانياتها
تشظى التجمع اليمني للإصلاح بين الرياض والدوحة وأنقرة وصنعاء وعدن ومأرب ، تاه بين الدولة والثورة ، زاغ بين
تواجه المملكة العربية السعودية صعوبات عدة في حدودها مع اليمن (المشاغب)، خاصة وأن الحرب التي افتعلها تحالف
مليونية  (7/ 7/ 2017 م)  يمكن تسميتها  بالمثالية، فقد جسدت مبادئ وقيم الحراك السلمي الجنوبي الذي ينأى
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
زواج جماعي لخمسين عريس وعروس بمنطقة الكودة بتريم
مبارك الخطوبة
وفيات
نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بردفان تعزي في وفاة الأستاذ مهدي عبيد
وفاة الشخصية السياسية في ردفان الأستاذ مهدي عبيد حسين
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017