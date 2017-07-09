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قائد المنطقة العسكرية الرابعة يزور عدد من المعسكرات غرب عدن ويطلع على أوضاع منتسبيها

الأحد 09 يوليو 2017 05:58 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص :

قام صباح اليوم كلاً من اللواء ناصر بارويس رئيس هيئة العمليات الحربية  بوزارة الدفاع واللواء الركن فضل حسن محمد قائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء الثاني مشاة  يرافقهم كلاً من العميد عبدالغني الصبيحي قائد المحور الغربي قائد اللواء الاول حزم والعميد علي محمد الكود مدير القاعدة الإدارية  بزيارة تفقدية لعدد من المعسكرات في منطقة صلاح الدين غرب العاصمة عدن تفقدوا من خلالها أوضاع منتسبي الوحدات العسكرية المرابطة هناك واطلعوا على الجاهزية القتالية  فيها.

 

وفي جولتهم التفقدية  شدد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن على أهمية الانضباط ايلاء الأهمية بالتأهيل والتدريب العسكري اللذان يمثلان روح الجندية وجوهرها.

 

وفي ذات الإطار زار قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن معسكر الصولبان حيث التقى  بعدد من مدراء الدوائر في وزارة الدفاع ومدراء الشعب في المنطقة العسكرية الرابعة, في اجتماع كرس لمناقشة الملفات  تسعى قيادة المنطقة العسكرية الرابعة لانجازها وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور .

 

*من علي الهدياني

 


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