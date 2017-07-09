MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 09 يوليو 2017 06:15 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير سالم ثابت العولقي متحدثا رسميا للمجلس الانتقالي الجنوبي
أخبار وتقارير

سالم ثابت العولقي متحدثا رسميا للمجلس الانتقالي الجنوبي

سالم ثابت العولقي
الأحد 09 يوليو 2017 05:00 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

أقرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، متحدثا رسميا ضمن القرارات الختامية لاجتماعات المجلس.

واختار المجلس باغلبية اعضاءه الاخ سالم ثابت العولقي متحدثا رسميا للمجلس الانتقالي.

ويعد الشاب العولقي من ابرز القيادات الشبابية في الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية، وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي.

واقر المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم تسمية رؤوساء عدد من دوائر المجلس.


*السيرة الذاتية للاخ سالم ثابت العولقي

مكان الميلاد: مديرية الصعيد - شبوة

تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة

المؤهل العلمي: بكالوريوس قانون كلية الحقوق جامعة عدن

طالب ماجستير - دراسات عليا بجامعة عدن

ناشط سياسي في الحراك الجنوبي

رئيس العديد من اللجان التنظيمية للفعاليات المركزية للحراك السلمي الجنوبي

عضو تنسيقية طلاب جامعة عدن لتحرير واستقلال الجنوب

عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجنوبي الجامع

الناطق بأسم مجلس المقاومة الجنوبية م/شبوة

عضو اللجنة التنسيقية للحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية م/شبوة

احد جرحى وأسرى المقاومة الجنوبية بعد اجتياح الحوثيين لمحافظة شبوة.

عضو هيئة رئاسة المجلس الأنتقالي الجنوبي

المتحدث الرسمي للمجلس الأنتقالي الجنوبي

مدير برامج مؤسسة الشباب الديمقراطي 2012/2015

رئيس مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان.


المزيد في أخبار وتقارير
قائد المنطقة العسكرية الرابعة يزور عدد من المعسكرات غرب عدن ويطلع على أوضاع منتسبيها
قام صباح اليوم كلاً من اللواء ناصر بارويس رئيس هيئة العمليات الحربية  بوزارة الدفاع واللواء الركن فضل حسن محمد قائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء الثاني
المجلس الانتقالي الجنوبي يكشف تفاصيل توجهاته السياسية خلال الفترة المقبلة (مكتمل)
كشف المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الأحد عن تفاصيل توجهاته السياسية للفترة المقبلة واعماله التي سيقوم بها. وفي ختام عدة اجتماعات عقدها المجلس خلال الأيام القليلة
سالم ثابت العولقي متحدثا رسميا للمجلس الانتقالي الجنوبي
أقرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، متحدثا رسميا ضمن القرارات الختامية لاجتماعات المجلس. واختار المجلس باغلبية اعضاءه الاخ سالم ثابت العولقي متحدثا رسميا




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
أنباء عن وصول اللواء هيثم قاسم على رأس قوة عسكرية الى حضرموت
من هو الشهيد مدرم؟
الاتحاد الاوروبي يوجه دعوة للمجلس الانتقالي لزيارة مقره في بروكسل
ابحث مع عدن الغد
سياسي يمني مقرب من حزب الإصلاح : الحل السياسي قادم والمؤتمر سيلعب الدور الابرز في البلاد
مقالات الرأي
إن شركة مصافي عدن ومرفقاتها من أحياء سكنيه التي عرفت ب B-Class  وc-class وكود النمر ومبان لا حصر لها لا سكنيه
أي حزب أو منظمة سياسية تنشأ على فكرة محددة و تضع هدف أو رؤية تسعى للوصول إليها, هذا أمر معروف.في علم السياسة
  تحرص الدول أن تولي الاهتمام البالغ بالإنسان كأساس لقيام أي مجتمع ، ولهذا الهدف الأول تسخّر كل إمكانياتها
تشظى التجمع اليمني للإصلاح بين الرياض والدوحة وأنقرة وصنعاء وعدن ومأرب ، تاه بين الدولة والثورة ، زاغ بين
تواجه المملكة العربية السعودية صعوبات عدة في حدودها مع اليمن (المشاغب)، خاصة وأن الحرب التي افتعلها تحالف
مليونية  (7/ 7/ 2017 م)  يمكن تسميتها  بالمثالية، فقد جسدت مبادئ وقيم الحراك السلمي الجنوبي الذي ينأى
حشرت الشرعية في زاوية لا تحسد عليها ، الانقلاب الأول للانتهازيين من الأحزاب اليمنية وعلى رأسهم إخوان اليمن
لطالما اعتقدت أن الحروب العبثية التي طحنت اليمن واليمنيين طوال العهود الماضية ، وآخرها هذه الحرب ، قد علمت
بكل أمانه البيان ناضج وعقلاني ومتزن ايضا ، وإقرأ في الرسائل الصريحة والدقيقة التي اراد إيصالها للخارج ، وهي
من يستجر الماضي - هذه الأيام – هو كمن يريد تغطية عين الشمس بمنخل .. أو انه يريد أن يسدل الستار على الجرائم
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
زواج جماعي لخمسين عريس وعروس بمنطقة الكودة بتريم
مبارك الخطوبة
وفيات
وفاة الشخصية السياسية في ردفان الأستاذ مهدي عبيد حسين
البقاء لله
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017