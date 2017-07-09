المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن من عدن استعداده لتولي إدارة شئون محافظات الجنوب في حال فشل الحكومة الشرعية اليمنية

اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي استكمال بناءه التنظيمي واستيعاب القوى السياسية الجنوبية خلال الفترة المقبلة.

وحمل المجلس في بيان ختامي لاجتماعه استعداده للتدخل لإدارة مدن الجنوب خلال الفترة القادمة بما يضمن توفير الخدمات واستبباب الامن في عموم محافظاته في حال ماتواصل فشل الحكومة الشرعية اليمنية .

وحمل المجلس حكومة الشرعية مسؤولية تدهور الأوضاع في محافظات الجنوب.

واكدت قيادة المجلس نيتها الفعلية حظر الجماعات المتطرفة وعلى رأسها حزب التجمع اليمني للاصلاح والقاعدة وداعش و الحوثي لكنه قال ان ذلك لن يحدث الا بالتنسيق مع دول التحالف .

واكد موافقة المجلس على قراراته التنظيمية واللوائح المنظمة للعمل الخاص بالمجلس.

ووزعت قيادة المجلس مناصب دوائرها بين عدد من قيادات المجلس.

المزيد في أخبار وتقارير قائد المنطقة العسكرية الرابعة يزور عدد من المعسكرات غرب عدن ويطلع على أوضاع منتسبيها قام صباح اليوم كلاً من اللواء ناصر بارويس رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع واللواء الركن فضل حسن محمد قائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء الثاني المجلس الانتقالي الجنوبي يكشف تفاصيل توجهاته السياسية خلال الفترة المقبلة (مكتمل) كشف المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الأحد عن تفاصيل توجهاته السياسية للفترة المقبلة واعماله التي سيقوم بها. وفي ختام عدة اجتماعات عقدها المجلس خلال الأيام القليلة سالم ثابت العولقي متحدثا رسميا للمجلس الانتقالي الجنوبي أقرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، متحدثا رسميا ضمن القرارات الختامية لاجتماعات المجلس. واختار المجلس باغلبية اعضاءه الاخ سالم ثابت العولقي متحدثا رسميا