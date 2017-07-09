المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن من عدن استعداده لتولي إدارة شئون محافظات الجنوب في حال فشل الحكومة الشرعية اليمنية
الأحد 09 يوليو 2017 04:48 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي استكمال بناءه التنظيمي واستيعاب القوى السياسية الجنوبية خلال الفترة المقبلة.
وحمل المجلس في بيان ختامي لاجتماعه استعداده للتدخل لإدارة مدن الجنوب خلال الفترة القادمة بما يضمن توفير الخدمات واستبباب الامن في عموم محافظاته في حال ماتواصل فشل الحكومة الشرعية اليمنية .
وحمل المجلس حكومة الشرعية مسؤولية تدهور الأوضاع في محافظات الجنوب.
واكدت قيادة المجلس نيتها الفعلية حظر الجماعات المتطرفة وعلى رأسها حزب التجمع اليمني للاصلاح والقاعدة وداعش و الحوثي لكنه قال ان ذلك لن يحدث الا بالتنسيق مع دول التحالف .
واكد موافقة المجلس على قراراته التنظيمية واللوائح المنظمة للعمل الخاص بالمجلس.
ووزعت قيادة المجلس مناصب دوائرها بين عدد من قيادات المجلس.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها