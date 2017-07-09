يمني مقيم بالسعودية يوجه 12 طعنة بالسكين لأمه وكانت هذه النتيجة

أطاحت الجهات الأمنية في منطقة جازان جنوب السعودية بيمني مقيم بشكل غير نظامي، بعد أن طعن أمه 12 طعنة في مناطق متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة.

ونقل موقع المواطن الإلكتروني السعودي عن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن حكمي قوله أنه عند الساعة الثامنة إلا الربع من صباح هذا اليوم، تبلغ مركز شرطة الموسم من قبل أحد المواطنين بقرية زمزم عن تعرض والدته – يمنية الجنسية – للطعن بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسمها وأنه قد تم إسعافها للمستشفى.

وأضاف أنه على الفور تم الانتقال للمستشفى ووجدت المرأة البالغة من العمر ٧٠ عامًا بقسم الطوارئ وقد فارقت الحياة وقد لوحظ تعرضها لاثنتي عشرة طعنة بأنحاء متفرقة من جسمها.

وأكد أنه تم انتقال جهة التحقيق برفقة المختصين من الأدلة الجنائية لمنزل الضحية وهو مسرح الحادث وتمت معاينته ورفع كافة الآثار منه وتحريز أداة الجريمة.

وأشار الحكمي إلى القبض على الجاني الذي اتضح أنه ابن الضحية ويبلغ من العمر 30 عامًا يقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة وقد أوقف رهن التحقيق، وجارٍ استكمال الإجراءات وتقديم الجاني للقضاء لينال عقابه الرادع لقاء ما أقدم عليه من جريمة شنعاء، والله الموفق.

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