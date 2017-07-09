MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 09 يوليو 2017 03:17 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير يحدث الآن: مؤتمر صحفي لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن
أخبار وتقارير

يحدث الآن: مؤتمر صحفي لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن

الأحد 09 يوليو 2017 03:05 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

انطلق قبل دقائق من الآن مؤتمر صحفي لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن.

ويعقد المؤتمر الصحفي في منزل محافظ عدن بمنطقة جولدمور بمديرية التواهي.

ويستعرض المؤتمر الصحفي أهم ما نتج عن اجتماعات قيادة المجلس في العاصمة عدن خلال الايام الماضية.

ويحضر المؤتمر الصحفي عددا من الصحفيين والاعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية والصحف المحلية والعربية والعالمية.


المزيد في أخبار وتقارير
يحدث الآن: مؤتمر صحفي لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن
انطلق قبل دقائق من الآن مؤتمر صحفي لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن. ويعقد المؤتمر الصحفي في منزل محافظ عدن بمنطقة جولدمور بمديرية التواهي. ويستعرض
الاتحاد الاوروبي يوجه دعوة للمجلس الانتقالي لزيارة مقره في بروكسل
وجهت لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي دعوة رسمية لقيادة المجلس الانتقالي لزيارة مقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال مصدر في قيادة المجلس
صحيفة: رهان هادي على الإخوان يوسع الهوة مع الجنوبيين
قالت صحيفة العرب الدولية إن "رهان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على الإخوان يوسع الهوة مع الجنوبيين.. مشيرة إلى أن "مظاهرات عدن عكست حجم التأييد الشعبي للمجلس




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
أنباء عن وصول اللواء هيثم قاسم على رأس قوة عسكرية الى حضرموت
من هو الشهيد مدرم؟
ابحث مع عدن الغد
الاتحاد الاوروبي يوجه دعوة للمجلس الانتقالي لزيارة مقره في بروكسل
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يستقبل وفد محافظة شبوة بعدن
مقالات الرأي
إن شركة مصافي عدن ومرفقاتها من أحياء سكنيه التي عرفت ب B-Class  وc-class وكود النمر ومبان لا حصر لها لا سكنيه
أي حزب أو منظمة سياسية تنشأ على فكرة محددة و تضع هدف أو رؤية تسعى للوصول إليها, هذا أمر معروف.في علم السياسة
  تحرص الدول أن تولي الاهتمام البالغ بالإنسان كأساس لقيام أي مجتمع ، ولهذا الهدف الأول تسخّر كل إمكانياتها
تشظى التجمع اليمني للإصلاح بين الرياض والدوحة وأنقرة وصنعاء وعدن ومأرب ، تاه بين الدولة والثورة ، زاغ بين
تواجه المملكة العربية السعودية صعوبات عدة في حدودها مع اليمن (المشاغب)، خاصة وأن الحرب التي افتعلها تحالف
مليونية  (7/ 7/ 2017 م)  يمكن تسميتها  بالمثالية، فقد جسدت مبادئ وقيم الحراك السلمي الجنوبي الذي ينأى
حشرت الشرعية في زاوية لا تحسد عليها ، الانقلاب الأول للانتهازيين من الأحزاب اليمنية وعلى رأسهم إخوان اليمن
لطالما اعتقدت أن الحروب العبثية التي طحنت اليمن واليمنيين طوال العهود الماضية ، وآخرها هذه الحرب ، قد علمت
بكل أمانه البيان ناضج وعقلاني ومتزن ايضا ، وإقرأ في الرسائل الصريحة والدقيقة التي اراد إيصالها للخارج ، وهي
من يستجر الماضي - هذه الأيام – هو كمن يريد تغطية عين الشمس بمنخل .. أو انه يريد أن يسدل الستار على الجرائم
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
زواج جماعي لخمسين عريس وعروس بمنطقة الكودة بتريم
مبارك الخطوبة
وفيات
وفاة الشخصية السياسية في ردفان الأستاذ مهدي عبيد حسين
البقاء لله
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017