يحدث الآن: مؤتمر صحفي لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن

إن شركة مصافي عدن ومرفقاتها من أحياء سكنيه التي عرفت ب B-Class وc-class وكود النمر ومبان لا حصر لها لا سكنيه
أي حزب أو منظمة سياسية تنشأ على فكرة محددة و تضع هدف أو رؤية تسعى للوصول إليها, هذا أمر معروف.في علم السياسة
تحرص الدول أن تولي الاهتمام البالغ بالإنسان كأساس لقيام أي مجتمع ، ولهذا الهدف الأول تسخّر كل إمكانياتها
تشظى التجمع اليمني للإصلاح بين الرياض والدوحة وأنقرة وصنعاء وعدن ومأرب ، تاه بين الدولة والثورة ، زاغ بين
تواجه المملكة العربية السعودية صعوبات عدة في حدودها مع اليمن (المشاغب)، خاصة وأن الحرب التي افتعلها تحالف
مليونية (7/ 7/ 2017 م) يمكن تسميتها بالمثالية، فقد جسدت مبادئ وقيم الحراك السلمي الجنوبي الذي ينأى
حشرت الشرعية في زاوية لا تحسد عليها ، الانقلاب الأول للانتهازيين من الأحزاب اليمنية وعلى رأسهم إخوان اليمن
لطالما اعتقدت أن الحروب العبثية التي طحنت اليمن واليمنيين طوال العهود الماضية ، وآخرها هذه الحرب ، قد علمت
بكل أمانه البيان ناضج وعقلاني ومتزن ايضا ، وإقرأ في الرسائل الصريحة والدقيقة التي اراد إيصالها للخارج ، وهي
من يستجر الماضي - هذه الأيام – هو كمن يريد تغطية عين الشمس بمنخل .. أو انه يريد أن يسدل الستار على الجرائم
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