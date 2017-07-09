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الاتحاد الاوروبي يوجه دعوة للمجلس الانتقالي لزيارة مقره في بروكسل

الأحد 09 يوليو 2017 12:19 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

وجهت لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي دعوة رسمية لقيادة المجلس الانتقالي لزيارة مقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال مصدر في قيادة المجلس الانتقالي لـ(عدن الغد) أن لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي أجرت اتصال هاتفي بقيادة المجلس الانتقالي صباح الأحد.

وأضاف المصدر أن لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي أثنت على عمل وخطوات المجلس الأنتقالي ووجهت له دعوة رسمية لزيارة مقره في بروكسل.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد عقد عدة جلسات هامة لقيادته في الأيام الماضية ناقشت المهام الرئيسية القادمة للمجلس.

 


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تعليقات القراء
266565
[1] الذين يفهمون استخباراتيا المجلس الانتقالي ليس منزوع الصلاحيات ويستطيع في يوم وليلة قلب الطاولة على مخلفات شرعية 94
الأحد 09 يوليو 2017
بوحسين | حضرموت
ولكن العمل يتم سياسيا ، ويجب اخذ مخاوف الغرب بعين الاعتبار والثرثرة كثيرا حولها



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