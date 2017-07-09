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سياسي يمني مقرب من حزب الإصلاح : الحل السياسي قادم والمؤتمر سيلعب الدور الابرز في البلاد

الأحد 09 يوليو 2017 08:13 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال السياسي اليمني المقرب من حزب الاصلاح "محمد جميح" ان الحل السياسي للحرب في اليمن بات جاهزا وفي طريقه للتطبيق.

وقال جميح على صفحته بالفيس بوك :" ان هناك معلومات ومعطيات تشير إلى أن الحل السياسي قادم، والأرضية تُهيأ للمؤتمر الشعبي العام لكي يلعب الدور الأبرز في البلاد .

وهذه اول اشارة من سياسي يمني مقرب من حزب الاصلاح يعزز مؤشرات عودة حزب المؤتمر الشعبي العام الى الواجهة في اليمن.

ويحمل حزب المؤتمر الشعبي العام سجلا سيئا في جنوب اليمن وشماله بسبب فساد وسوء ادارة قيادته لليمن خلال السنوات الماضية .

ويرأس حزب الاصلاح الرئيس اليمني السابق "علي صالح" الذي اطاحت به ثورة شعبية اندلعت شمالا وجنوبا وناوئته بسبب سجله السياسي السيء .


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