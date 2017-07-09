قال السياسي اليمني المقرب من حزب الاصلاح "محمد جميح" ان الحل السياسي للحرب في اليمن بات جاهزا وفي طريقه للتطبيق.

وقال جميح على صفحته بالفيس بوك :" ان هناك معلومات ومعطيات تشير إلى أن الحل السياسي قادم، والأرضية تُهيأ للمؤتمر الشعبي العام لكي يلعب الدور الأبرز في البلاد .

وهذه اول اشارة من سياسي يمني مقرب من حزب الاصلاح يعزز مؤشرات عودة حزب المؤتمر الشعبي العام الى الواجهة في اليمن.

ويحمل حزب المؤتمر الشعبي العام سجلا سيئا في جنوب اليمن وشماله بسبب فساد وسوء ادارة قيادته لليمن خلال السنوات الماضية .

ويرأس حزب الاصلاح الرئيس اليمني السابق "علي صالح" الذي اطاحت به ثورة شعبية اندلعت شمالا وجنوبا وناوئته بسبب سجله السياسي السيء .

المزيد في أخبار وتقارير صحيفة: رهان هادي على الإخوان يوسع الهوة مع الجنوبيين قالت صحيفة العرب الدولية إن "رهان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على الإخوان يوسع الهوة مع الجنوبيين.. مشيرة إلى أن "مظاهرات عدن عكست حجم التأييد الشعبي للمجلس سياسي يمني مقرب من حزب الإصلاح : الحل السياسي قادم والمؤتمر سيلعب الدور الابرز في البلاد قال السياسي اليمني المقرب من حزب الاصلاح "محمد جميح" ان الحل السياسي للحرب في اليمن بات جاهزا وفي طريقه للتطبيق. وقال جميح على صفحته بالفيس بوك :" ان هناك معلومات مجلس الدلتا للحراك الثوري أبين يقدم الشكر والتقدير للشيخ جمال بن عطاف تقدم مجلس الدلتا للحراك الثوري ابين بخالص الشكر والتقدير لكل الداعمين الذين ساهموا ودعموا حشد ونقل الجماهير الجنوبية المشاركة في مليونية "رفض الاحتلال" التي