تقدم مجلس الدلتا للحراك الثوري ابين بخالص الشكر والتقدير لكل الداعمين الذين ساهموا ودعموا حشد ونقل الجماهير الجنوبية المشاركة في مليونية "رفض الاحتلال" التي أقيمت في شارع الشهيد مدرم المعلا عدن يوم الجمعة 7/7/2017م .

الاخ /علي شيخ صالح السوري رئيس مجلس الحراك الثوري في مديرية خنفر قال في سياق حديثة :

حقيقة محافظة أبين قاطبة بشكل عام تقدم اصدق مشاعر الشكر والتقدير والامتنان لكل الداعمين من أبناء الجنوب ويافع وذلك على جهودهم الرائعة والكبيرة في إنجاح مليونية 7/7/2017 ونخص هنا الشخصية الاجتماعية والوطنية الشيخ محمد حسين بن عطاف واهل الخير الذين قدموا الدعم والمساندة عبر الشخصية الوطنية و الاجتماعية الشيخ القبلي /جمال بن عطاف شيخ قبيلة بن عطاف وشيخ مشائخ الباقري حيث بادروا وساهموا ودعموا حشد ونقل الجماهير الجنوبية المشاركة من ابين ومديرية خنفر جعار والحصن وشقره والكود وزنجبار وغيرها الى مليونية 7/7 بتوفير 70باص وضربوا اروع الأمثلة في التكاتف والتعاون والتفاعل مع الجنوب والجنوبيين فلهم جميعا الشكر والتقدير باسم مجلس الدلتا للحراك الثوري ابين وباسم قيادات ومراكز الحراك في خنفر وغيرها ..وهذه مواقف ناصعة ومشرفة ومعروفة لهم يعرفها القاصي والداني في الجنوب وأبين تقدر وتثمن هذه الجهود المخلصة.

المزيد في أخبار وتقارير مجلس الدلتا للحراك الثوري أبين يقدم الشكر والتقدير للشيخ جمال بن عطاف تقدم مجلس الدلتا للحراك الثوري ابين بخالص الشكر والتقدير لكل الداعمين الذين ساهموا ودعموا حشد ونقل الجماهير الجنوبية المشاركة في مليونية "رفض الاحتلال" التي الزبيدي يلتقي عددا من القيادات الجنوبية ويؤكد على اهمية الشراكة في تحمل مسؤولية مواجهة استحقاقات المرحلة يواصل اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لقاءاته التشاورية مع مختلف القيادات والرموز السياسية الجنوبية وقادة المقاومة وذلك بهدف تعزيز قيادي في الحراك ينفي وجود اي انقسام في الجنوب نفى القيادي في الحراك الجنوبي العقيد الخضر الدعوسي رئيس مجلس الحراك في خور مكسر، المزاعم الإعلامية التي تحدثت عن وجود انقسام جنوبي، مؤكدا ان ما هو حاصل تباين في

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