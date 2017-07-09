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مجلس الدلتا للحراك الثوري أبين يقدم الشكر والتقدير للشيخ جمال بن عطاف

الأحد 09 يوليو 2017 12:47 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص :

 

تقدم مجلس الدلتا للحراك الثوري ابين بخالص الشكر والتقدير لكل الداعمين الذين ساهموا ودعموا حشد ونقل الجماهير الجنوبية المشاركة في مليونية "رفض الاحتلال" التي أقيمت في شارع الشهيد مدرم المعلا عدن يوم الجمعة  7/7/2017م .

الاخ /علي شيخ صالح السوري رئيس مجلس الحراك الثوري في مديرية خنفر قال في سياق حديثة :

حقيقة محافظة أبين قاطبة بشكل عام  تقدم اصدق مشاعر الشكر والتقدير والامتنان لكل الداعمين من أبناء الجنوب ويافع وذلك على جهودهم الرائعة والكبيرة في إنجاح مليونية 7/7/2017 ونخص هنا الشخصية الاجتماعية والوطنية الشيخ محمد حسين بن عطاف واهل الخير الذين قدموا الدعم والمساندة  عبر الشخصية الوطنية و الاجتماعية الشيخ القبلي /جمال بن عطاف شيخ قبيلة بن عطاف وشيخ مشائخ الباقري حيث بادروا وساهموا ودعموا حشد ونقل الجماهير الجنوبية المشاركة من ابين ومديرية خنفر جعار والحصن وشقره والكود وزنجبار  وغيرها الى مليونية 7/7 بتوفير 70باص  وضربوا اروع الأمثلة في التكاتف والتعاون والتفاعل مع الجنوب والجنوبيين فلهم جميعا الشكر والتقدير باسم مجلس الدلتا للحراك الثوري ابين وباسم قيادات ومراكز الحراك في خنفر وغيرها  ..وهذه مواقف ناصعة ومشرفة  ومعروفة لهم يعرفها القاصي والداني في الجنوب وأبين تقدر وتثمن هذه الجهود المخلصة.


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مجلس الدلتا للحراك الثوري أبين يقدم الشكر والتقدير للشيخ جمال بن عطاف
  تقدم مجلس الدلتا للحراك الثوري ابين بخالص الشكر والتقدير لكل الداعمين الذين ساهموا ودعموا حشد ونقل الجماهير الجنوبية المشاركة في مليونية "رفض الاحتلال" التي
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تعليقات القراء
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[1] الجنوب العربي الفيدرالي قادم قادم قادم رغم أنف المحتل اليمني البغيض، والأيام بيننا يا بويمن.
الأحد 09 يوليو 2017
جنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
الجنوب العربي الفيدرالي قادم قادم قادم رغم أنف المحتل اليمني البغيض، والأيام بيننا يا بويمن. الجنوب العربي قضية سياسية بإمتياز لا بل قضية وطنية كبرى مقدسة غير قابلة للنقاش أو الأخذ والرد يجب الدفاع عنها بكل ما نملك ونحن شعب الجنوب العربي على إستعداد دائم للتضحية من أجلها وهو شرف لنا في الأرض والسماء. وليس كما يدعي بعض المحسوبين على البشر وهم ليس كذلك بأن قضية الجنوب العربي هي قضية حقوقية ومطلبة من قبيل الحصول على بعض الحقوق والفتات من تحت موائد المحتل اليمني وكذا الحصول على بعض المناصب والمكاسب التي هي حتماً إلى زوال، لا وألف لا نحن شعب الجنوب العربي ليس بشحادين (شحاثين) كابويمن، نحن شعب الجنوب العربي ناضلنا وسنناضل بكل الأساليب وبكل الإمكانيات المتاحة لدينا وبأقصى ما يمكن من أجل إستعادة هويتنا الجنوبية العربية المسلوبة ومن أجل الحرية والاستقلال الناجز لبلادنا الجنوب العربي من المحتل اليمني البغيض المتخلف. نحن شعب الجنوب العربي شعب حي حر أصيل يحمل قضيته الوطنية الكبرى المقدسة والمتمثلة في الاستقلال الناجز من المحتل اليمني البغيض وإستعادة الهوية المسلوبة، ولم ولن نتنازل عنها أبداً أبداً، والموت دونها ومن أجلها هو الشرف والمبتغى، هذا كل ما عندنا للقاصي والداني أنتهاء نقطة على السطر. التحية لشعب الجنوب العربي في الوطن العزيز الجنوب العربي والشتات.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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