مجلس الدلتا للحراك الثوري أبين يقدم الشكر والتقدير للشيخ جمال بن عطاف
عدن (عدن الغد) خاص :
تقدم مجلس الدلتا للحراك الثوري ابين بخالص الشكر والتقدير لكل الداعمين الذين ساهموا ودعموا حشد ونقل الجماهير الجنوبية المشاركة في مليونية "رفض الاحتلال" التي أقيمت في شارع الشهيد مدرم المعلا عدن يوم الجمعة 7/7/2017م .
الاخ /علي شيخ صالح السوري رئيس مجلس الحراك الثوري في مديرية خنفر قال في سياق حديثة :
حقيقة محافظة أبين قاطبة بشكل عام تقدم اصدق مشاعر الشكر والتقدير والامتنان لكل الداعمين من أبناء الجنوب ويافع وذلك على جهودهم الرائعة والكبيرة في إنجاح مليونية 7/7/2017 ونخص هنا الشخصية الاجتماعية والوطنية الشيخ محمد حسين بن عطاف واهل الخير الذين قدموا الدعم والمساندة عبر الشخصية الوطنية و الاجتماعية الشيخ القبلي /جمال بن عطاف شيخ قبيلة بن عطاف وشيخ مشائخ الباقري حيث بادروا وساهموا ودعموا حشد ونقل الجماهير الجنوبية المشاركة من ابين ومديرية خنفر جعار والحصن وشقره والكود وزنجبار وغيرها الى مليونية 7/7 بتوفير 70باص وضربوا اروع الأمثلة في التكاتف والتعاون والتفاعل مع الجنوب والجنوبيين فلهم جميعا الشكر والتقدير باسم مجلس الدلتا للحراك الثوري ابين وباسم قيادات ومراكز الحراك في خنفر وغيرها ..وهذه مواقف ناصعة ومشرفة ومعروفة لهم يعرفها القاصي والداني في الجنوب وأبين تقدر وتثمن هذه الجهود المخلصة.
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