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بينها اليمن.. ترامب يتعهد بمنح 639 مليون دولار لمواجهة المجاعة في 4 دول

طفل يمني يعاني من المجاعة
السبت 08 يوليو 2017 06:05 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، بمنح مبلغ 639 مليون دولار لتمويل برامج إنسانية، تشمل 331 مليون دولار للمساهمة في إطعام المتضررين من المجاعة في أربعة بلدان، هي الصومال وجنوب السودان ونيجيريا واليمن.

وقال ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن “تعهد ترامب جاء أثناء جلسة عمل في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة هامبورج الألمانية، وإنه يعد “هبة” للبرنامج”.

وأضاف بيسلي المنتمي للحزب الجمهوري الأمريكي وحاكم ساوث كارولاينا السابق، الذي رشحه ترامب لرئاسة أكبر وكالة إنسانية تحارب الجوع في العالم قائلا “نواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية”، وتابع، أن التمويل الإضافي هو نحو ثلث ما قدر البرنامج أنه مطلوب خلال العام الحالي، لمواجهة الاحتياجات الغذائية العاجلة في البلدان الأربعة التي تواجه المجاعة وأماكن أخرى.

وكشف بيسلي، أن تقديرات البرنامج تشير إلى أن 109 ملايين شخص في أنحاء العالم، سيحتاجون لمساعدات غذائية في العام الحالي، مقارنة بـ 80 مليونا خلال العام الماضي، مضيفا أن الأزمة في عشر من أشد 13 منطقة تضررا نشأت بسبب حروب وأزمات “من صنع الإنسان”.

وأضاف قائلا “نرى أننا ما لم نتلق التمويل الذي نحتاجه على الفور سيموت ما بين 400 و600 ألف طفل في الشهور الأربعة المقبلة”.

وجاء إعلان ترامب، بعدما اقترحت إدارته تخفيضات حادة في تمويل وزارة الخارجية الأمريكية وغيرها من البعثات الإنسانية في إطار تطبيق سياسته “أمريكا أولا”.

وقال بيسلي، إن وكالته عملت بجهد مع البيت الأبيض والحكومة الأمريكية لتوفير التمويل، لكن ترامب أصر أيضا على أن تزيد الدول الأخرى من مساهماتها، في حين قال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، إن ألمانيا تعهدت في الآونة الأخيرة بمنح 200 مليون يورو إضافية للمساعدات الغذائية.


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