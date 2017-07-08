رفع فضيلة القاضي قيصر محمد محسن العيدروس رئيس محكمة استئناف محافظة أبين بمذكرة لرئيس النيابة العامة بالمحافظة يطالبه فيها بسرعة تقديم وإرسال الملفات للقضايا الجنائية الجاهزة لاسيما التي على ذمتها مساجين للمحاكم الابتدائية لمديريات محافظة أبين لتقييدها والنظر والفصل فيها على وجه السرعة.

يأتي ذلك بعد أن قام فضيلة القاضي العيدروس مطلع الأسبوع الماضي بالإعلان عن تدشين العمل القضائي لجميع محاكم المديريات والنيابة العامة والذي تم بحضور ورعاية محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم ورئيس النيابة العامة بالمحافظة خلال الاجتماع الموسع لرؤساء المحاكم والقضاة وجميع الموظفين والعاملين في السلطة القضائية بمحافظة أبين.

وبعد الاجتماع قام رئيس محكمة استئناف أبين بتسليم جميع رؤساء محاكم مديريات محافظة أبين القرار الصادر من رئيس مجلس القضاء الأعلى والمتعلق بإجراء حركة تنقل لرؤساء المحاكم.

الجدير بالذكر أن ذلك التدشين للعمل القضائي في عموم محاكم مديريات م/ أبين لم يأت إلا بعد إعداد وتجهيز وجهود كبيرة بذلت وقامت بها السلطة القضائية بمحافظة أبين ممثلة بفضيلة القاضي قيصر محمد العيدروس رئيس السلطة القضائية بمعية زميله فضيلة القاضي أبوبكر أحمد الشقاع رئيس النيابة العامة م/ أبين بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالولاء أبوبكر حسين سالم محافظ أبين والذي تفاعل بكل اهتمام وأبدى استعداده برفد السلطة القضائية ممثلة بالمحاكم والنيابات العامة بكل متطلباتها ومد يد العون لها وبما من شأنه تمكين أجهزة العدالة من القيام بمهامها دون أي منغصات وبما يمكنها من استعادة دورها في فرض سيادة النظام والقانون وفرض هيبة الدولة في كل أرجاء مدن ومناطق المحافظة.

وأكد فضيلة القاضي العيدروس أن السلطة القضائية بمحافظة أبين اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن تسير بخط متوازي مه السلطة المحلية في المحافظة في إعادة تطبيع الأوضاع وعودة الحياة الطبيعية في المحافظة في فرض القانون والقانون والوقوف بحزم أمام جميع العابثين الخارجين عن القانون وزعزعة الأمن والسكينة العامة في المحافظة..

المزيد في أخبار وتقارير رئيس محكمة استئناف أبين يوجه النيابة العامة بتقديم الملفات للقضايا الجنائية الجاهزة وإرسالها للمحاكم المختصة رفع فضيلة القاضي قيصر محمد محسن العيدروس رئيس محكمة استئناف محافظة أبين بمذكرة لرئيس النيابة العامة بالمحافظة يطالبه فيها بسرعة تقديم وإرسال موظفي مكتب سيئون ( توتال ) سابقا ينفذون وقفة احتجاجية نفذ موظفي مكتب سيئون ( توتال ) سابقا صباح اليوم السبت 2017/7/8 م والتابع الآن للشركة الوطنية بترومسيلة وقفة احتجاجية ورفع اللافتات لمطالبة إدارة شركة بترو مسيلة بصرف مبنى جمارك عدن يتحول لمحلات تجارية عقب بسط قيادات من المقاومة عليه قال مواطنون بمحافظة عدن ان مبنى الجمارك الواقع بمديرية دارسعد تحول الى محلات تجارية عقب بسط قيادات تتبع المقاومة عليه . واضاف المواطنون ان المبنى تحول الى محلات