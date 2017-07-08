MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 08 يوليو 2017 06:03 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير رئيس محكمة استئناف أبين يوجه النيابة العامة بتقديم الملفات للقضايا الجنائية الجاهزة وإرسالها للمحاكم المختصة
أخبار وتقارير

رئيس محكمة استئناف أبين يوجه النيابة العامة بتقديم الملفات للقضايا الجنائية الجاهزة وإرسالها للمحاكم المختصة

السبت 08 يوليو 2017 05:17 مساءً
ابين (عدن الغد) حاص :

رفع فضيلة القاضي قيصر محمد  محسن العيدروس رئيس محكمة استئناف محافظة أبين  بمذكرة  لرئيس النيابة العامة بالمحافظة  يطالبه فيها  بسرعة تقديم وإرسال الملفات للقضايا الجنائية الجاهزة  لاسيما التي على ذمتها مساجين للمحاكم  الابتدائية لمديريات محافظة أبين لتقييدها والنظر والفصل فيها على وجه السرعة.

 

يأتي ذلك بعد أن قام فضيلة القاضي العيدروس مطلع الأسبوع الماضي بالإعلان عن تدشين العمل القضائي لجميع محاكم  المديريات  والنيابة العامة والذي تم بحضور  ورعاية محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم ورئيس النيابة العامة بالمحافظة خلال الاجتماع الموسع لرؤساء المحاكم والقضاة وجميع الموظفين والعاملين في السلطة القضائية بمحافظة أبين.

 

وبعد الاجتماع قام رئيس محكمة استئناف أبين بتسليم جميع رؤساء محاكم مديريات محافظة أبين القرار الصادر من رئيس مجلس القضاء الأعلى والمتعلق بإجراء  حركة تنقل  لرؤساء المحاكم.

 

الجدير بالذكر أن ذلك التدشين للعمل القضائي في عموم محاكم مديريات  م/ أبين لم يأت إلا بعد إعداد وتجهيز  وجهود كبيرة بذلت وقامت بها السلطة القضائية بمحافظة أبين ممثلة بفضيلة القاضي قيصر محمد العيدروس رئيس السلطة القضائية بمعية زميله فضيلة القاضي أبوبكر  أحمد الشقاع رئيس النيابة العامة م/ أبين بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالولاء أبوبكر حسين سالم محافظ أبين والذي تفاعل بكل اهتمام وأبدى استعداده برفد السلطة القضائية ممثلة بالمحاكم والنيابات العامة بكل متطلباتها ومد يد العون لها  وبما من شأنه تمكين أجهزة العدالة من القيام بمهامها دون أي منغصات وبما يمكنها من استعادة دورها  في فرض سيادة  النظام والقانون وفرض هيبة الدولة  في كل أرجاء مدن ومناطق المحافظة.

 

وأكد فضيلة القاضي العيدروس أن السلطة القضائية بمحافظة أبين اليوم  وأكثر من أي وقت مضى أن تسير بخط متوازي مه السلطة المحلية في المحافظة في إعادة تطبيع الأوضاع وعودة الحياة الطبيعية في المحافظة  في فرض القانون والقانون والوقوف  بحزم أمام جميع العابثين الخارجين عن القانون وزعزعة الأمن والسكينة العامة في المحافظة..

 


المزيد في أخبار وتقارير
رئيس محكمة استئناف أبين يوجه النيابة العامة بتقديم الملفات للقضايا الجنائية الجاهزة وإرسالها للمحاكم المختصة
رفع فضيلة القاضي قيصر محمد  محسن العيدروس رئيس محكمة استئناف محافظة أبين  بمذكرة  لرئيس النيابة العامة بالمحافظة  يطالبه فيها  بسرعة تقديم وإرسال
موظفي مكتب سيئون ( توتال ) سابقا ينفذون وقفة احتجاجية
نفذ موظفي مكتب سيئون ( توتال ) سابقا صباح اليوم السبت 2017/7/8 م والتابع الآن للشركة الوطنية بترومسيلة وقفة احتجاجية ورفع اللافتات لمطالبة إدارة شركة بترو مسيلة بصرف
مبنى جمارك عدن يتحول لمحلات تجارية عقب بسط قيادات من المقاومة عليه
قال مواطنون بمحافظة عدن ان مبنى الجمارك الواقع بمديرية دارسعد تحول الى محلات تجارية عقب بسط قيادات تتبع المقاومة عليه . واضاف المواطنون ان المبنى تحول الى محلات




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
أبو مشعل الكازمي: مصيرنا كجنوبيين واحد وإيجاد برنامج سياسي ضرورة لتحقيق تطلعات شعبنا
مراسل الجزيرة :السعودية والامارات قررتا تسليم عدن للمجلس الانتقالي الجنوبي
في الذكرى الـ 10 للحراك الجنوبي ..فعاليتان في عدن : انقسام جنوبي أم ظاهرة صحية؟
مجموعة أكتوبر الجنوبية تهنئ شعب الجنوب بنجاح مليونية 7 يوليو وتجدد وقوفها إلى جانب الشعب في كل المراحل
بالصور : عشرات الالاف يحيون ذكرى ٧ يوليو بساحة المعلا
مقالات الرأي
لطالما اعتقدت أن الحروب العبثية التي طحنت اليمن واليمنيين طوال العهود الماضية ، وآخرها هذه الحرب ، قد علمت
بكل أمانه البيان ناضج وعقلاني ومتزن ايضا ، وإقرأ في الرسائل الصريحة والدقيقة التي اراد إيصالها للخارج ، وهي
من يستجر الماضي - هذه الأيام – هو كمن يريد تغطية عين الشمس بمنخل .. أو انه يريد أن يسدل الستار على الجرائم
كنا وخلال ثلاثة أيام في جلسة نقاش غير رسمية مع مجموعة صغيرة تضم باحثين أجانب ومهتمين بالشأن اليمني، لمناقشة
نحنا خلاص تعبنا .. هلكنا .. حرقنا.. متنا .. من مشكلة الكرهبه .. خلاص ديامنا قدها ناجحه .. وكلام (بن دغر) عن (الصيف
كان خطاب التهويل عن "حشدين" في عدن بمناسبة ٧/٧ فرصة كبرى للإعلام المضاد لقضية الجنوب ومادة للإثارة ولإطلاق
غير مجدٍ توجيه خطاب متعقل ومسؤل لمتطرفين .. الوقت وحده كفيل بجعلهم يعيدون حساباتهم ، وينزوون في دهاليز
صديقي الرائع سياف الغرباني اليوم كنا في عدن عاصمة بلادي الجنوب الحبيب نحيي ذكرى أليمة، هي ذكرى العدوان
تغطية قناة سكاي نيوز عربية الاماراتية للمليونية الجنوبية الغير مسبوقة اليوم بشارع المعلا بعدن إهانة بالغة
  الحمد لله والشكر له ان فعاليات ٧ / ٧ في هذا اليوم الجمعة مرت بسلام حتي الان وجميع الأطراف التزمت بالحكمة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك الخطوبة
الف مبروك النجاح
وفيات
البقاء لله
صبراً ال المعلم
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017