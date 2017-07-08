موظفي مكتب سيئون ( توتال ) سابقا ينفذون وقفة احتجاجية

نفذ موظفي مكتب سيئون ( توتال ) سابقا صباح اليوم السبت 2017/7/8 م والتابع الآن للشركة الوطنية بترومسيلة وقفة احتجاجية ورفع اللافتات لمطالبة إدارة شركة بترو مسيلة بصرف مستحقاتهم المنقطعة منذ ما يقارب السنتين .

وفي وقفتهم الاحتجاجية أوضحوا بأن عدد العاملين المتظلمين بالمكتب 10 وهم جميعهم من مناطق الامتياز للشركة مطالبين أسوة ببعض زملائهم بالمكتب الذين انقطعت مستحقاتهم فترة وجيزة مشيرين ان موظفي مكتب قطاع 53 شركة ( دوف ) سابقا تم انضمام مكتبهم للشركة الوطنية بترو مسيلة بكل سلاسة وبدون انقطاع مستحقاتهم .

وأكد المحتجين إن تنفيذ هذه الوقفة جاءت بعد استكمال المطالبات والمتابعات التي أجروها مع كلا من : مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء ووكيل أول محافظة حضرموت : المقدم عمرو بن حبريش العليي ووكيل شؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ : عصام حبريش الكثيري للتواصل مع الجهات المعنية بشركة بترو مسيله الا إن هناك تعنت وتهميش واضح من قبل إدارة شركة بترو مسيله بصرف مستحقاتهم بالرغم من امتلاكهم بطائف إثبات من شركة بترومسيلة , و أضافوا بأنهم حاولوا عدة مرات للجلوس والتواصل مع الجهات المعنية لمناقشة أسباب وتوقف مستحق اتهم طيلة هذه الفترة إلا أنهم قابلوهم بالرفض والتطنيش وعدم الرد على تواصلهم اتصالاتهم وكأن هذا الامر لا يعنيهم , مؤكدين بأن لديهم أسر يعولوهم وتوقف مرتباتهم ومستحقاتهم خلال هذه الفترة كان لها التأثير النفسي والاجتماعي , ودعوا في وقفتهم الاحتجاجية السلطات المحلية بالمحافظة وعلى رأسها محافظ المحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني وبالوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري وكافة الجهات المختصة بإنصاف أبنائهم وإخوانهم وكل الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة للوقوف معهملكي يتم صرف مستحقاتهم , مؤكدين ان بعض موظفي هذا المكتب هم من قاموا بحماية المنشآت وآبار النفط والسيارات المتواجدة بالقطاع (10) توتال سابقا فور انسحاب الجيش من مواقعهم وذلك لما يقتضيه دينهم الاسلامي والغيرة على ثروات منطقتهم من النهب والسلب ونأمل من إدارة شركة بترومسيله الاستجابة لمطالبهم موضحين بأنه وفي حالة عدم الاستجابة سينفذون خطوات تصعيديه حتى ينالوا حقوقهم أسوة بغيرهم .

المزيد في أخبار وتقارير رئيس محكمة استئناف أبين يوجه النيابة العامة بتقديم الملفات للقضايا الجنائية الجاهزة وإرسالها للمحاكم المختصة رفع فضيلة القاضي قيصر محمد محسن العيدروس رئيس محكمة استئناف محافظة أبين بمذكرة لرئيس النيابة العامة بالمحافظة يطالبه فيها بسرعة تقديم وإرسال موظفي مكتب سيئون ( توتال ) سابقا ينفذون وقفة احتجاجية نفذ موظفي مكتب سيئون ( توتال ) سابقا صباح اليوم السبت 2017/7/8 م والتابع الآن للشركة الوطنية بترومسيلة وقفة احتجاجية ورفع اللافتات لمطالبة إدارة شركة بترو مسيلة بصرف مبنى جمارك عدن يتحول لمحلات تجارية عقب بسط قيادات من المقاومة عليه قال مواطنون بمحافظة عدن ان مبنى الجمارك الواقع بمديرية دارسعد تحول الى محلات تجارية عقب بسط قيادات تتبع المقاومة عليه . واضاف المواطنون ان المبنى تحول الى محلات