نشب حريق في إحدى العمائر السكنية في حافة القاضي بمديرية كريتر محافظة عدن بعد ظهر اليوم السبت .

وقال شهود عيان أن الحريق اندلع في الادوار العليا من إحدى العمائر السكنية في حافة القاضي بكريتر .

وذكرت المصادر ان سيارات الدفاع المدني لم تصل الى المنطقة بعد .

وناشد المواطنون فرق الإطفاء والدفاع المدني سرعة التحرك وإخماد الحريق .

ولم تعرف حتى الآن أسباب الحريق الذي اندلع فيما رجحت مصادر أن يكون جراء التماس كهربائي.

المزيد في أخبار وتقارير نشوب حريق بحافة القاضي بكريتر نشب حريق في إحدى العمائر السكنية في حافة القاضي بمديرية كريتر محافظة عدن بعد ظهر اليوم السبت . وقال شهود عيان أن الحريق اندلع في الادوار العليا من إحدى المودع: من الخطأ تسليم الجنوبيين السلطة في عدن قال السياسي اليمني عبدالناصر المودع أن ما يحصل اليوم في الجنوب تتحمله مؤسسة الرئاسة التي وصفها بالضعف وخيانة الجمهورية اليمنية وتسليم عدن للانفصاليين ودعمهم سفينة تركية تبحر إلى اليمن تبحر سفينة من ميناء إسكندرون التركي تحمل على متنها مساعدات إنسانية إلى اليمن بمبادرة من إدارة الكوارث والطوارئ ومنظمة الهلال الأحمر التركيتين. وستحمل السفينة