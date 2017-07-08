نشوب حريق بحافة القاضي بكريتر
صورة من الحريق - السبت - عدن الغد
السبت 08 يوليو 2017 04:23 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
نشب حريق في إحدى العمائر السكنية في حافة القاضي بمديرية كريتر محافظة عدن بعد ظهر اليوم السبت .
وقال شهود عيان أن الحريق اندلع في الادوار العليا من إحدى العمائر السكنية في حافة القاضي بكريتر .
وذكرت المصادر ان سيارات الدفاع المدني لم تصل الى المنطقة بعد .
وناشد المواطنون فرق الإطفاء والدفاع المدني سرعة التحرك وإخماد الحريق .
ولم تعرف حتى الآن أسباب الحريق الذي اندلع فيما رجحت مصادر أن يكون جراء التماس كهربائي.
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