MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 08 يوليو 2017 04:23 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير سفينة تركية تبحر إلى اليمن
أخبار وتقارير

سفينة تركية تبحر إلى اليمن

السبت 08 يوليو 2017 04:21 مساءً
(عدن الغد) خاص:

تبحر سفينة من ميناء إسكندرون التركي تحمل على متنها مساعدات إنسانية إلى اليمن بمبادرة من إدارة الكوارث والطوارئ ومنظمة الهلال الأحمر التركيتين.

 

وستحمل السفينة التي ستنطلق يوم الأحد، على متنها 10 آلاف طن من الدقيق قدمها مكتب المحصولات الزراعية، ومستشفيين ميدانيين من وزارة الصحة، و100 كرسي متحرك من وكالة التعاون والتنسيق (تيكا)، فضلًا عن مواد إغاثية من الهلال الأحمر.

 

وسيُقام حفل وداع السفينة غدًا في ميناء إسكندرون، بحضور نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق، لتبحر بعده قاصدة ميناء عدن اليمني.

 

وأرسلت تركيا قبل شهر رمضان سفن مساعدات إلى الصومال وقطاع غزة، بمبادرة من إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية.


المزيد في أخبار وتقارير
نشوب حريق بحافة القاضي بكريتر
نشب حريق في إحدى العمائر السكنية  في حافة القاضي بمديرية كريتر محافظة عدن بعد ظهر اليوم السبت .   وقال شهود عيان أن الحريق اندلع في الادوار العليا من إحدى
المودع: من الخطأ تسليم الجنوبيين السلطة في عدن
قال السياسي اليمني عبدالناصر المودع أن ما يحصل اليوم في الجنوب تتحمله مؤسسة الرئاسة التي وصفها بالضعف وخيانة الجمهورية اليمنية وتسليم عدن للانفصاليين ودعمهم
سفينة تركية تبحر إلى اليمن
تبحر سفينة من ميناء إسكندرون التركي تحمل على متنها مساعدات إنسانية إلى اليمن بمبادرة من إدارة الكوارث والطوارئ ومنظمة الهلال الأحمر التركيتين.   وستحمل السفينة


تعليقات القراء
266449
[1] على قوات التحالف تفتيش السفن التركيه
السبت 08 يوليو 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
تركيا وقطر وايران اكبر مثير الفتن والحروب على قوات التحالف تفتيش السفن التركيه قد تكون محمله با اسلحه للانقلابيين في صنعاء



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
أبو مشعل الكازمي: مصيرنا كجنوبيين واحد وإيجاد برنامج سياسي ضرورة لتحقيق تطلعات شعبنا
شاهد بالصور : فعالية ذكرى 7 يوليو بخور مكسر
في الذكرى الـ 10 للحراك الجنوبي ..فعاليتان في عدن : انقسام جنوبي أم ظاهرة صحية؟
النص الحرفي لكلمة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بفعالية 7 يوليو
زجاج ضد الرصاص لاول مرة في فعاليات الحراك الجنوبي
مقالات الرأي
من يستجر الماضي - هذه الأيام – هو كمن يريد تغطية عين الشمس بمنخل .. أو انه يريد أن يسدل الستار على الجرائم
كنا وخلال ثلاثة أيام في جلسة نقاش غير رسمية مع مجموعة صغيرة تضم باحثين أجانب ومهتمين بالشأن اليمني، لمناقشة
نحنا خلاص تعبنا .. هلكنا .. حرقنا.. متنا .. من مشكلة الكرهبه .. خلاص ديامنا قدها ناجحه .. وكلام (بن دغر) عن (الصيف
كان خطاب التهويل عن "حشدين" في عدن بمناسبة ٧/٧ فرصة كبرى للإعلام المضاد لقضية الجنوب ومادة للإثارة ولإطلاق
غير مجدٍ توجيه خطاب متعقل ومسؤل لمتطرفين .. الوقت وحده كفيل بجعلهم يعيدون حساباتهم ، وينزوون في دهاليز
صديقي الرائع سياف الغرباني اليوم كنا في عدن عاصمة بلادي الجنوب الحبيب نحيي ذكرى أليمة، هي ذكرى العدوان
تغطية قناة سكاي نيوز عربية الاماراتية للمليونية الجنوبية الغير مسبوقة اليوم بشارع المعلا بعدن إهانة بالغة
  الحمد لله والشكر له ان فعاليات ٧ / ٧ في هذا اليوم الجمعة مرت بسلام حتي الان وجميع الأطراف التزمت بالحكمة
بما أن المشهد الجنوبي يعاني من الانقسام او لنقل تباينات في حل قضيتنا الجنوبية العادلة  ، وهذا التباين
في خواتيم رمضان الماضي وتحديدا في 20 يونيو 2017م رفعت الغرفة التجارية الصناعية عدن مذكرة هامة إلى فخامة الرئيس
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك النجاح
تهاني آل العرماني بعقد قران الشاب عبدالرحمن
وفيات
البقاء لله
صبراً ال المعلم
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017