سفينة تركية تبحر إلى اليمن

تبحر سفينة من ميناء إسكندرون التركي تحمل على متنها مساعدات إنسانية إلى اليمن بمبادرة من إدارة الكوارث والطوارئ ومنظمة الهلال الأحمر التركيتين.

وستحمل السفينة التي ستنطلق يوم الأحد، على متنها 10 آلاف طن من الدقيق قدمها مكتب المحصولات الزراعية، ومستشفيين ميدانيين من وزارة الصحة، و100 كرسي متحرك من وكالة التعاون والتنسيق (تيكا)، فضلًا عن مواد إغاثية من الهلال الأحمر.

وسيُقام حفل وداع السفينة غدًا في ميناء إسكندرون، بحضور نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق، لتبحر بعده قاصدة ميناء عدن اليمني.

وأرسلت تركيا قبل شهر رمضان سفن مساعدات إلى الصومال وقطاع غزة، بمبادرة من إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء التركية.

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