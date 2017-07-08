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محلل سياسي : لا انقسام في الشارع الجنوبي

السبت 08 يوليو 2017 03:34 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال الخبير الاستراتيجي العميد ركن ثابت حسين صالح إن محاولات اطراف في الشرعية اليمنية تصوير ان الشارع الجنوبي منقسم فشلت، رغم الحرب الإعلامية والنفسية وحرب الخدمات التي لم تتوقف منذ عامين.  

وأوضح حسين في منشور على فيس بوك تعليقا على التظاهرة التي شهدتها العاصمة عدن الجمعة" على الرغم من أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يدع رسميا وفعليا لمليونية 7/7 إلا قبل موعدها بأسبوع واحد فقط وهي فترة قصيرة جدا بحساب الزمن للقيام بعمل جماهيري ضخم كهذا ، ناهيك عن قرار نقل مكان التظاهرة - وهو قرار مفاجئ جدا لكنه كان في نفس الوقت قرارا حكيما من قيادة المجلس لإفساح المجال لمعارضي المجلس ممن إدعوا أن لديهم "شعبية كبيرة وفقط تنقصهم ساحة واسعة كساحة العروض في خور مكسر " ! - إضافة الى حملة الحرب النفسية والإعلامية التي شنتها حكومة "شرعية حزب الاصلاح والمؤتمر" وكذلك فعلت حكومة "الانقلابيين" في صنعاء ... على الرغم من ذلك كله فإن التحضير والحضور في ساحة المعلا عدن فاقا كل التوقعات وجاء المشاركون من كل أنحاء الجنوب متجاوزين مجمل الصعوبات المعيشية والجغرافية والأمنية ... وفشلت كل محاولات تصوير أن الشارع الجنوبي "منقسم بين ساحتين".  

وأكد "أن حضور قيادة المجلس وبين الجماهير الشعبية كان له دلالة بالغة الأهمية على وحدة وتماسك وانسجام القيادة والقاعدة وبثقة قل نظيرها في زمننا هذا وفي ظروف الحرب الأمنية والنفسية وحرب الخدمات التي لم تتوقف قط منذ أكثر من سنتين".


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تعليقات القراء
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[1] نعم حل جميع الاحزاب اليمنية في عموم الجنوب العربي
السبت 08 يوليو 2017
عربي جنوبي وافتخر | العاصمة عدن الجنوب العربي
شعب عظيم وقيادة شريفة مخلصة اتت من الخنادق وليس من الفنادق \ فشلت شرعية الفنادق وهي ليست شرعية للجنوب لانها استمرار لاحتلال 94 م كلهم شركاء ويحاولون ان يتملصون ويحملون المخلوع وحدة غزو الجنوب ونهبة وقتل شعبة قصف عشواي على المنازل من الضالع الى عدن \ بل عبدربة هومن اسقط العند واسقط العاصمة عدن \ ولم ولن ينسى شعبنا جرمهم ونهبهم وتشريدهم لشعبنا وتجويعة واهانتة على ارضة \ اليوم شرعية شعب الجنوب هي الممثل الوحيد لشعبنا \ ممثلة بالمجلس الانتقالي العظيم بحق عظيم اثبت وجودة على الارض وكان امل كل شعب الجنوب العربي في الداخل والخارج \ لامكان للاحتلال واذنابة من المتحزبين مع العدواليمني \ عندما نقول عدوقليلة في حقة نعم عدومجرم لصوص قتلة تكفيرتفجير تباركة وتدعمة عصابات احزاب اليمن \ رسالة لمن لم يفق علية ان يفوق ويسطف مع الشعب صاحب الشرعية الوحيد \ بارك الله نضال شعبنا وقيادتة المخلصة \ لامكان للمشككين العملاء للاحتلال \ ولامكان لمخلفا ت الماضي الاسود\ يثرثرون في القنوات من لندن اومن الجزيرة اوقنات شباشب يمن وسهيل وصنعاء وبلقيس وسبا وعدن الحوثي وعدن الشرعية خلاص الشعب حسم الامرواعلنها تعانق السماء بكل وضوح \

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[2] الجنوب العربي الفيدرالي قادم قادم قادم رغم أنف المحتل اليمني البغيض، والأيام بيننا يا بويمن.
السبت 08 يوليو 2017
جنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
الجنوب العربي الفيدرالي قادم قادم قادم رغم أنف المحتل اليمني البغيض، والأيام بيننا يا بويمن. الجنوب العربي قضية سياسية بإمتياز لا بل قضية وطنية كبرى مقدسة غير قابلة للنقاش أو الأخذ والرد يجب الدفاع عنها بكل ما نملك ونحن شعب الجنوب العربي على إستعداد دائم للتضحية من أجلها وهو شرف لنا في الأرض والسماء. وليس كما يدعي بعض المحسوبين على البشر وهم ليس كذلك بأن قضية الجنوب العربي هي قضية حقوقية ومطلبة من قبيل الحصول على بعض الحقوق والفتات من تحت موائد المحتل اليمني وكذا الحصول على بعض المناصب والمكاسب التي هي حتماً إلى زوال، لا وألف لا نحن شعب الجنوب العربي ليس بشحادين (شحاثين) كابويمن، نحن شعب الجنوب العربي ناضلنا وسنناضل بكل الأساليب وبكل الإمكانيات المتاحة لدينا وبأقصى ما يمكن من أجل إستعادة هويتنا الجنوبية العربية المسلوبة ومن أجل الحرية والاستقلال الناجز لبلادنا الجنوب العربي من المحتل اليمني البغيض المتخلف. نحن شعب الجنوب العربي شعب حي حر أصيل يحمل قضيته الوطنية الكبرى المقدسة والمتمثلة في الاستقلال الناجز من المحتل اليمني البغيض وإستعادة الهوية المسلوبة، ولم ولن نتنازل عنها أبداً أبداً، والموت دونها ومن أجلها هو الشرف والمبتغى، هذا كل ما عندنا للقاصي والداني أنتهاء نقطة على السطر. التحية لشعب الجنوب العربي في الوطن العزيز الجنوب العربي والشتات.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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