مدير شرطة عدن يشيد بجهود مكافحة المخدرات

قام الأخ اللواء شلال شائع هادي مدير أمن العاصمة عدن صباح السبت الموافق 8/7/2017 بزيارة تفقدية لكل من إدارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي بخورمكسر , وأطلع خلالها على الإنجازات الكبيرة التي حققا ضباط وأفراد جهاز مكافحة المخدرات /عدن خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك وخصوصاً عمليات المداهمة والضبط التي تمت في كل من المنصورة والمعلا .

كما قام بالإطلاع على ملفات القضايا وسير التحقيقات فيها وكميات المضبوطات من المواد المخدرة ثم زار العناصر التي تم ضبطها خلال المداهمات الأخيرة من الشباب المغرر بهم لتعاطي وترويج المخدرات بين إخوانهم من شباب عدن والمحتجزين في سجن إدارة البحث الجنائي بخورمكسر إلى حين أستكمال الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة .

هذا وقد أشاد الأخ مدير الأمن بالجهود الجبارة التي بذلها ويبذلها ضباط وجنود مكافحة المخدرات وشد على أيديهم لبذل المزيد من الجهود وتحقيق المزيد من النجاحات وأكد لهم أنه معهم ومن خلفهم داعماً لهم ولكل عمل يقومون به .. كما أكد للأخوة في قيادة إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي على ضرورة الإسراع في إستكمال التحقيقات ورفع ملفات القضايا للنيابة العامة والقضاء .. كان في إستقبال الأخ مدير الأمن للعاصمة عدن في زيارته تلك كل من الأخوة العميد فضل صائل مدير إدارة مكافحة المخدرات / عدن والعقيد إيهاب أحمد علي نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات / عدن والاخ العميد صالح القملي مدير إدارة البحث الجنائي / عدن وضباط وأفراد وموظفي إدارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي /عدن





المزيد في أخبار وتقارير نشوب حريق بحافة القاضي بكريتر نشب حريق في إحدى العمائر السكنية في حافة القاضي بمديرية كريتر محافظة عدن بعد ظهر اليوم السبت . وقال شهود عيان أن الحريق اندلع في الادوار العليا من إحدى المودع: من الخطأ تسليم الجنوبيين السلطة في عدن قال السياسي اليمني عبدالناصر المودع أن ما يحصل اليوم في الجنوب تتحمله مؤسسة الرئاسة التي وصفها بالضعف وخيانة الجمهورية اليمنية وتسليم عدن للانفصاليين ودعمهم سفينة تركية تبحر إلى اليمن تبحر سفينة من ميناء إسكندرون التركي تحمل على متنها مساعدات إنسانية إلى اليمن بمبادرة من إدارة الكوارث والطوارئ ومنظمة الهلال الأحمر التركيتين. وستحمل السفينة

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