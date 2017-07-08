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مدير شرطة عدن يشيد بجهود مكافحة المخدرات

السبت 08 يوليو 2017 03:32 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قام الأخ اللواء شلال شائع هادي مدير أمن العاصمة عدن صباح السبت الموافق 8/7/2017 بزيارة تفقدية لكل من إدارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي بخورمكسر , وأطلع خلالها على الإنجازات الكبيرة التي حققا ضباط وأفراد جهاز مكافحة المخدرات /عدن خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك وخصوصاً عمليات المداهمة والضبط التي تمت في كل من المنصورة والمعلا .

كما قام بالإطلاع على ملفات القضايا وسير التحقيقات فيها وكميات المضبوطات من المواد المخدرة ثم زار العناصر التي تم ضبطها خلال المداهمات الأخيرة من الشباب المغرر بهم لتعاطي وترويج المخدرات بين إخوانهم من شباب عدن والمحتجزين في سجن إدارة البحث الجنائي بخورمكسر إلى حين أستكمال الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة .

هذا وقد أشاد الأخ مدير الأمن بالجهود الجبارة التي بذلها ويبذلها ضباط وجنود مكافحة المخدرات وشد على أيديهم لبذل المزيد من الجهود وتحقيق المزيد من النجاحات وأكد لهم أنه معهم ومن خلفهم داعماً لهم ولكل عمل يقومون به .. كما أكد للأخوة في قيادة إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي على ضرورة الإسراع في إستكمال التحقيقات ورفع ملفات القضايا للنيابة العامة والقضاء .. كان في إستقبال الأخ مدير الأمن للعاصمة عدن في زيارته تلك كل من الأخوة العميد فضل صائل مدير إدارة مكافحة المخدرات / عدن والعقيد إيهاب أحمد علي نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات / عدن والاخ العميد صالح القملي مدير إدارة البحث الجنائي / عدن وضباط وأفراد وموظفي إدارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي /عدن


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تعليقات القراء
266443
[1] جهود مشكور عليهاكثيرا
السبت 08 يوليو 2017
الخضر | لودر
جهود مشكور عليهاكثيرا هذه حرب علينا ارجو منكم سرعه القضاء لكي يكونوا عبره لغيرهم ملاحظه الطربيزه الي مجتمعين عليها لاتعكس حجم المجهود الذي تبذلونه ارجوا الاهتمام بالمظهر لانه ينعكس على الاهتمام بهذا القسم



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