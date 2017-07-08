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متابعون:نجاح جماهيري لافت لفعالية المعلا وخطاب معتدل لفعالية العروض

السبت 08 يوليو 2017 03:32 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

قال متابعون مهتمون جنوبًا،إن الفعالية الجنوبية في المعلا كانت ناجحة جماهيريًا وتنظيمًا مع وجود كيان سياسي يقف خلفها لكنهم عادوا وقالوا إن الإحتفال الموازي شرق عدن في ساحة العروض حمل خطابًا معتدلًا ودعوة للتقارب مع القائمين على الأولى.

وأضاف هؤلاء إن الحشد الهائل في شارع مدرم وسط مدينة المعلا الواقعة غربي عدن،حمل رسالة شعبية واضحة تمثّل الجزء الأكبر من جنوبيي اليمن الذين يرون مستقبل أفضل للقضية الجنوبية في وجود كيان سياسي يمثلهم ما أعطاهم دافعًا للخروج بقوة هذه المرة مع تواجد شخصيات جنوبية تحظى بشعبية في الشارع فضلًا عن التعاطف الذي أبداه كثيرون مع إبعاد الرئيس هادي/شخصيات جنوبية كانت تتبوأ مناصب في الحكومة اليمنية كانت قد أنضمّت لاحقًا.

وبالتوازي تابع آخرون الفعالية الجنوبية في ساحة العروض وقالوا أنها حملت خطابًا معتدلًا ودعوة جديّة للتقارب مع المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي يقوده اللواء/عيدروس الزُبيدي لكنهم قالوا إن الحضور الخجول كان طبيعيًا بالنظر لغياب التنظيم وفي ظل غياب كيان منظّم للفريق الجنوبي الذي تقوده شخصيات تحظى بشعبية في المدن الجنوبية.


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تعليقات القراء
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[1] الجنوب العربي الفيدرالي قادم قادم قادم رغم أنف المحتل اليمني البغيض، والأيام بيننا يا بويمن.
السبت 08 يوليو 2017
جنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
الجنوب العربي الفيدرالي قادم قادم قادم رغم أنف المحتل اليمني البغيض، والأيام بيننا يا بويمن. الجنوب العربي قضية سياسية بإمتياز لا بل قضية وطنية كبرى مقدسة غير قابلة للنقاش أو الأخذ والرد يجب الدفاع عنها بكل ما نملك ونحن شعب الجنوب العربي على إستعداد دائم للتضحية من أجلها وهو شرف لنا في الأرض والسماء. وليس كما يدعي بعض المحسوبين على البشر وهم ليس كذلك بأن قضية الجنوب العربي هي قضية حقوقية ومطلبة من قبيل الحصول على بعض الحقوق والفتات من تحت موائد المحتل اليمني وكذا الحصول على بعض المناصب والمكاسب التي هي حتماً إلى زوال، لا وألف لا نحن شعب الجنوب العربي ليس بشحادين (شحاثين) كابويمن، نحن شعب الجنوب العربي ناضلنا وسنناضل بكل الأساليب وبكل الإمكانيات المتاحة لدينا وبأقصى ما يمكن من أجل إستعادة هويتنا الجنوبية العربية المسلوبة ومن أجل الحرية والاستقلال الناجز لبلادنا الجنوب العربي من المحتل اليمني البغيض المتخلف. نحن شعب الجنوب العربي شعب حي حر أصيل يحمل قضيته الوطنية الكبرى المقدسة والمتمثلة في الاستقلال الناجز من المحتل اليمني البغيض وإستعادة الهوية المسلوبة، ولم ولن نتنازل عنها أبداً أبداً، والموت دونها ومن أجلها هو الشرف والمبتغى، هذا كل ما عندنا للقاصي والداني أنتهاء نقطة على السطر. التحية لشعب الجنوب العربي في الوطن العزيز الجنوب العربي والشتات.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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