متابعون:نجاح جماهيري لافت لفعالية المعلا وخطاب معتدل لفعالية العروض

قال متابعون مهتمون جنوبًا،إن الفعالية الجنوبية في المعلا كانت ناجحة جماهيريًا وتنظيمًا مع وجود كيان سياسي يقف خلفها لكنهم عادوا وقالوا إن الإحتفال الموازي شرق عدن في ساحة العروض حمل خطابًا معتدلًا ودعوة للتقارب مع القائمين على الأولى.

وأضاف هؤلاء إن الحشد الهائل في شارع مدرم وسط مدينة المعلا الواقعة غربي عدن،حمل رسالة شعبية واضحة تمثّل الجزء الأكبر من جنوبيي اليمن الذين يرون مستقبل أفضل للقضية الجنوبية في وجود كيان سياسي يمثلهم ما أعطاهم دافعًا للخروج بقوة هذه المرة مع تواجد شخصيات جنوبية تحظى بشعبية في الشارع فضلًا عن التعاطف الذي أبداه كثيرون مع إبعاد الرئيس هادي/شخصيات جنوبية كانت تتبوأ مناصب في الحكومة اليمنية كانت قد أنضمّت لاحقًا.

وبالتوازي تابع آخرون الفعالية الجنوبية في ساحة العروض وقالوا أنها حملت خطابًا معتدلًا ودعوة جديّة للتقارب مع المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي يقوده اللواء/عيدروس الزُبيدي لكنهم قالوا إن الحضور الخجول كان طبيعيًا بالنظر لغياب التنظيم وفي ظل غياب كيان منظّم للفريق الجنوبي الذي تقوده شخصيات تحظى بشعبية في المدن الجنوبية.

المزيد في أخبار وتقارير نشوب حريق بحافة القاضي بكريتر نشب حريق في إحدى العمائر السكنية في حافة القاضي بمديرية كريتر محافظة عدن بعد ظهر اليوم السبت . وقال شهود عيان أن الحريق اندلع في الادوار العليا من إحدى المودع: من الخطأ تسليم الجنوبيين السلطة في عدن قال السياسي اليمني عبدالناصر المودع أن ما يحصل اليوم في الجنوب تتحمله مؤسسة الرئاسة التي وصفها بالضعف وخيانة الجمهورية اليمنية وتسليم عدن للانفصاليين ودعمهم سفينة تركية تبحر إلى اليمن تبحر سفينة من ميناء إسكندرون التركي تحمل على متنها مساعدات إنسانية إلى اليمن بمبادرة من إدارة الكوارث والطوارئ ومنظمة الهلال الأحمر التركيتين. وستحمل السفينة

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