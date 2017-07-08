موزع المقاومة تدحر المليشيات وتكبدها خسائر فادحه
السبت 08 يوليو 2017 02:38 مساءً
(عدن الغد) خاص :
(عدن الغد) خاص :
كبدت قوات المقاومة الجنوبية مليشيات الحوثي خسائر فادحه في الأرواح والعتاد حيث شنت قوات اللواء الرابع عمالقة بقيادة نزار الوجيه هجمة سيطرت على أربعة مواقع في مزارع خلف جبل ريشان وتم السيطرة على مواقع في قرية العيصم وتم تطهير القرية بشكل كمل .
حيث تم قتل 5 إفراد من مليشيات الحوثي وعدد من الجرحى وتمكنت قوات لواء العمالقة الرابع من اسر 6 إفراد من مليشيات الحوثي فيما تمكنت القوات من قتل احد المتسللين الذي رادو الصعود إلى جبل ريشان حيث تم قتل احدهم ولاذ اثنين بالفرار .
*من اصيل السقلدي
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