محامي المخلوع يكشف كيفية خداع الحوثيين للحرس الرئاسي ويطالب قيادة الحرس بالاستقالة

كشف المحامي الخاص بالرئيس اليمني السابق (المخلوع) كيفية قيام الحوثيين باستدراج قوات الحرس الجمهوري إلى أماكن سرية بعد وعودهم بالذهاب للمخا .

وقال المحامي محمد المسوري في منشور له على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إن الحوثيين يقومون باستدراج المئات من قوات الحرس الرئاسي الموالين للمخلوع وأخذهم لأماكن غير التي كانت وجهتهم .

وكشف المسوري في منشوره الذي حمل عنوان (أين قادة الحرس الجمهوري"؟) قيام الحوثيين باستدراج مئات من عناصر الحرس الجمهوري المواليين لصالح ، وكيف يتم خداعهم وإيهامهم بأنهم ذاهبون إلى المخا ويتم الذهاب بهم إلى أماكن أخرى لأخذ دورات ثقافية خاصة بالحوثيين ومذهبهم .

وأشار المسوري أن أفراد من الحرس الجمهوري في اللواء 30 شكوا من قيام الحوثيين بأخذهم إلى دورات خاصة وأماكن معينة يتم فيها تعليمهم المنهج الاثني عشري، حيث رفض المسوري ذكر الأماكن التي تقوم فيها الدورات لعدم كشفها للعدو – حسب قوله .

وأختتم المحامي محمد المسوري منشوره بالقول :"وفي نهاية الدورة يطلبون منهم القسم والبيعة لعبدالملك الحوثي والعهد بالسمع والطاعة له ومن يقبل تصرف له مرتباته ، ومن يرفض يرفضوا صرف مرتباته وكثير رفضوا"، مشيراً بالقول :"أتمنى أن تتحرك قيادة الحرس الجمهوري المخلصة والشريفة أو تستقيل أشرف لها ، فقد زاد هؤلاء عن حدهم".

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